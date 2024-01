Colombia activa protocolos de ayuda internacional para enfrentar incendios

Colombia enfrenta una situación crítica por incendios. Foto: Xinhua

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó en las últimas horas que ordenó activar los protocolos de ayuda internacional para enfrentar los incendios forestales que reportan diferentes regiones del país. Esto incluye la ciudad de Bogotá, como consecuencia del fenómeno meteorológico de El Niño.

“Todos los equipos de la fuerza aérea se usan para apagar incendios en decenas de lugares del país, pero la predicción del Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) dice que la crisis por calentamiento se extenderá a todo febrero y parte de marzo”, anunció Petro en su cuenta de la red social X.

“Por tal razón he ordenado activar los protocolos de ayuda internacional”, agregó el mandatario colombiano.

Desastre natural por El Niño

Petro adelantó, además, el anuncio de un decreto de “desastre natural” con el objetivo de “movilizar recursos” para enfrentar el impacto de El Niño.

La alerta por el fenómeno climático se mantiene en prácticamente todo el territorio colombiano. Esto con más de 5 mil hectáreas afectadas por incendios y al menos 31 fuegos activos, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Cerca de un millar de municipios colombianos se encuentra en alerta por amenaza de incendios. De acuerdo con datos del Ideam, que actualizó su alerta de emergencias por El Niño.

Diversidad de ecosistemas en Colombia

El biólogo y educador ambiental, Edgar Medina, advirtió en entrevista con Xinhua que la situación en la nación sudamericana es “preocupante”.

“Colombia, por su diversidad de ecosistemas, es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Regiones donde se ubica el bosque seco están cada vez más en riesgo de extinción y de convertirse en desiertos”, señaló el biólogo.

El educador ambiental comentó que el clima extremo ocasionado por El Niño afecta de manera grave la flora y la fauna de los ecosistemas. También la economía de los campesinos que pierden sus cosechas.

“Paperos, lecheros y otros productores agropecuarios tienen incremento en los costos ambientales y también económicos con esta situación”, dijo Medina, quien trabaja como coordinador del programa de educación ambiental de la Cadena Pagua de la Fundación Humedales.

“Los altiplanos también tienen una tendencia a la desertificación. En el caso de la sabana de Bogotá y cuenca alta media del río Bogotá, la situación es crítica”, agregó.

Escenarios de cambio climático

El entrevistado comentó que aun cuando termine la temporada de El Niño, que trae consigo tanto incendios forestales como fuertes precipitaciones, el panorama es desalentador tanto para Colombia como para el mundo, debido al calentamiento global irreversible.

“Se espera que para marzo se normalice un poco el verano intenso. Sin embargo, frente a los escenarios de cambio climático se esperan aumentos en la precipitación. Pero también un aumento hasta de 2 grados en la temperatura”, apuntó.

La propia ciudad de Bogotá enfrenta una situación complicada con incendios en sus cerros desde hace al menos tres días. Estos no han podido ser controlados a pesar de los esfuerzos de Ejército, Fuerza Aeroespacial y Bomberos.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, explicó que desde hace tres días trabajan en la quebrada La Vieja para intentar apagar el fuego.

Galán pidió a la ciudadanía utilizar tapabocas por la mala calidad del aire. Además de que los colegios y las universidades que se encuentran en la zona de influencia tendrán clases virtuales hasta mañana viernes por la situación ambiental.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a ser conscientes de la situación. No hagamos fogatas, no pongamos en riesgo nuestros cerros (…) no vamos a descansar hasta controlar y extinguir totalmente los incendios en Bogotá”, dijo.

Incendios

La ciudad caribeña de Medellín también ha reportado incendios forestales que han afectado sobre todo bosque seco, con claro incremento respecto al año pasado, según información de la UNGRD.

La institución ha reportado incendios activos en los departamentos colombianos de Antioquia (noroeste), César (norte), Cundinamarca (centro), Norte de Santander (norte) y Vichada (este).

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Susana Muhamad, activó la Red Nacional de Comunicación Comunitaria para atender los incendios forestales durante el fenómeno de El Niño, a través de canales digitales y más de mil 400 centros de comunicación comunitaria.

“Por primera vez el país tendrá una red con 7.4 millones de colombianos y colombianas que en tiempo real reportarán incendios y la disponibilidad del recurso hídrico en sus territorios”, mencionó.

“Se convertirán en transmisores de vida y prevención con reportes que permitirán una atención inmediata. Una comunidad que está informada puede actuar”, manifestó la ministra.

El Ideam también ha reportado en las últimas horas temperaturas sin precedentes en varias regiones del país sudamericano como Santa Marta (norte) y la isla de San Andrés (Caribe).