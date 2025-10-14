Descubren cráneo de Hombre Dragón; podría cambiar historia de la evolución humana

GENERANDO AUDIO...

Un nuevo estudio sobre un cráneo humano de un millón de años de antigüedad, conocido como Yunxian 2, una rama del Hombre Dragón, que se halló en el centro de China, reveló una rama previamente desconocida del árbol genealógico humano, lo que lleva drásticamente hacia atrás la cronología aceptada de la evolución humana.

Publicado en la revista Science, el estudio identificó el fósil, conocido como “Yunxian 2”, como un miembro temprano del clado Homo longi (también conocido como “Hombre Dragón”) y sugirió que la división entre los linajes humanos primitivos ocurrió mucho antes de lo que se creía.

¿Dónde se descubrió el Yunxian 2?

Descubierto en el distrito de Yunxian, provincia de Hubei, en 1990, el cráneo de “Yunxian 2” se aplastó durante el proceso de fosilización, lo que dificultó su análisis detallado, según el estudio.

Inicialmente, se clasificó como Homo erectus, una especie humana más primitiva que caminaba completamente erguida y vivió hace entre 1.9 millones y 110 mil años. Sin embargo, investigadores del Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología de la Academia China de Ciencias han reclasificado el fósil tras una extensa reconstrucción digital.

Reconstrucción digital y 10 mil simulaciones

Mediante la tomografía computarizada de alta resolución y el escaneo 3D, los investigadores identificaron grietas, rellenos minerales y fragmentos óseos intactos.

Tras analizar las características anatómicas y cientos de puntos de referencia geométricos para medir la forma del cráneo, recompusieron virtualmente las piezas con la ayuda de un novedoso método de reconstrucción digital.

El equipo de investigación probó la precisión del modelo con más de 10 mil simulaciones para confirmar la fiabilidad de los resultados.

Fósil del Hombre Dragón

El cráneo reconstruido muestra una combinación de características primitivas y derivadas. Presenta una frente baja y plana y un rostro prominente que se asemeja al del Homo erectus más antiguo o al Homo heidelbergensis, una especie humana que vivió en África y Europa hace entre 700 mil y 200 mil años.

Sin embargo, también presenta pómulos más planos, una parte posterior del cráneo más ancha y un cerebro de mayor tamaño, de más de 1,100 centímetros cúbicos.

Estas características lo alinean con fósiles de Homo longi y otros del Pleistoceno Medio y Superior, hace aproximadamente entre 125 mil y 11 mil 700 años.

Cambia cronología de evolución humana

Tomando como referencia el Yunxian 2 u Hombre Dragón los investigadores construyeron un árbol genealógico completo del Homo. Concluyeron que la división entre los linajes humanos primitivos ocurrió mucho antes de lo que indicaba el registro fósil.

El estudio muestra que Yunxian 2 no es Homo erectus, sino un miembro temprano del clado Homo longi, que, según los investigadores, podría incluir a los denisovanos, un grupo extinto de humanos antiguos que vivió en Asia hace aproximadamente 400 mil a 30 mil años.

“Los hallazgos sugieren que hace un millón de años, nuestros ancestros antiguos ya se habían dividido en grupos distintos, lo que dio lugar a una historia evolutiva más compleja de lo que se creía”, afirmó Ni Xijun, el investigador principal del equipo.

Orígenes de la humanidad

En el árbol genealógico del Homo, la mayoría de los fósiles humanos del Pleistoceno Medio procedentes de Asia se agrupan dentro del clado Homo longi y comparten un ancestro común más reciente con los humanos modernos.

El estudio ha arrojado luz sobre el misterio de la evolución humana entre hace un millón y 300 mil años, lo que sirve como recordatorio de que aún queda mucho por descubrir sobre los orígenes de la humanidad, mucho más allá de lo que conocemos actualmente, señaló Ni.

El equipo de investigación también incluye a miembros de universidades e institutos arqueológicos chinos, así como del Museo de Historia Natural de Londres.