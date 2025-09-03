Descubren en Argentina un nuevo cocodrilo que vivió con los últimos dinosaurios

GENERANDO AUDIO...

Hallan cocodrilo que vivió hace 70 millones de años. Foto: Xinhua /ilustrativa

Paleontólogos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina descubrieron en la Patagonia una nueva especie de cocodrilo que vivió hace 70 millones de años y convivió con los últimos dinosaurios. El ejemplar fue hallado en la provincia de Santa Cruz y presenta características que lo convierten en uno de los depredadores tope de su ecosistema.

Kostensuchus atrox: el “cocodrilo feroz del sur”

El nuevo reptil fue bautizado como Kostensuchus atrox, que significa “cocodrilo feroz que refiere al viento del sur”. El hallazgo incluye gran parte del esqueleto con cráneo y mandíbulas, encontrado a 30 kilómetros de la localidad de El Calafate.

Los investigadores explicaron que esta especie pertenecía a los peirosaurios, una familia extinta que evolucionó en América del Sur y África durante el Periodo Cretácico.

Un depredador diferente a los cocodrilos actuales

A diferencia de los cocodrilos modernos, el Kostensuchus tenía la cabeza alta, los ojos orientados hacia los costados y las fosas nasales hacia adelante, lo que indica que no dependía del agua como hábitat principal.

De acuerdo con Diego Pol, investigador del Conicet en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, este cocodrilo se distinguía por el gran tamaño de sus dientes y cráneo, la robustez de la mandíbula y el poder de su mordida, lo que lo convertía en un predador tope de la Patagonia durante el Cretácico.

Rasgos que lo hicieron el “bulldog” de los cocodrilos

La cabeza del ejemplar medía 50 centímetros y estaba equipada con más de 50 dientes, algunos de hasta 5 centímetros de alto, con bordes aserrados que le permitían cortar carne con facilidad.

Su cuerpo robusto y patas cortas, colocadas verticalmente bajo el cuerpo, le daban mayor agilidad que a los cocodrilos actuales. Esto le permitía moverse con rapidez en ambientes húmedos y de vegetación abundante.

Convivencia con dinosaurios en la Patagonia

El hallazgo confirma que el Kostensuchus atrox compartió hábitat con dinosaurios como el gran depredador Maip macrothorax y los herbívoros Nullotitan glaciaris e Isasicursor santacrucensis. El descubrimiento se produjo cuando investigadores del Conicet encontraron restos fosilizados en un lecho seco de río. Tras semanas de trabajo lograron recomponer el cráneo y las mandíbulas casi completas, confirmando que se trataba de una especie nunca antes registrada.