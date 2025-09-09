Descubren fósil gigante de tiranosaurio en Zhucheng, la ciudad de los dinosaurios

GENERANDO AUDIO...

Hallan fémur de tiranosaurio. Foto: Xinhua/ilustrativa

Un equipo de investigadores en Zhucheng, provincia oriental china de Shandong, identificó un fósil de fémur de tiranosaurio de 1.21 metros de longitud, considerado el más largo hallado en Asia hasta ahora. El hallazgo refuerza la importancia de esta ciudad conocida como la “capital de los dinosaurios” de China.

Fémur de tiranosaurio y vértebra gigante

El análisis, realizado junto con paleontólogos de Estados Unidos y Canadá, confirmó que se trata del fémur de tiranosaurio más largo encontrado en el continente asiático.

Además, se descubrió una vértebra de tiranosaurio de más de 28 centímetros de ancho. Sus dimensiones son comparables a las de Sue, uno de los ejemplares más grandes de Tyrannosaurus rex conservados en el mundo.

Los gigantes de Zhucheng

Con base en estos fósiles, los científicos estiman que los tiranosaurios que habitaron Zhucheng pudieron superar los 12 metros de longitud, rivalizando en tamaño con los ejemplares más imponentes conocidos.

En esta región ya se había identificado al Zhuchengtyrannus magnus, especie confirmada de tiranosaurio en el área. Si bien aún se necesita un análisis más detallado para determinar si los nuevos fósiles corresponden a esta especie. Su tamaño confirma la presencia del tiranosaurio más grande de Asia.

Ciudad de los dinosaurios

Chen Shuqing, del Centro de Investigación de Cultura de Dinosaurios de Zhucheng, señaló que estos restos aportan nueva evidencia fósil que respalda la hipótesis de que los tiranosaurios se originaron en Asia antes de expandirse a otras regiones.

Zhucheng, conocida como la “ciudad de los dinosaurios de China”, ha sido escenario de múltiples descubrimientos. Acá se han hallado más de 10 especies nuevas nombradas por la Academia de Ciencias de China y otras instituciones internacionales.