¿Dónde se forman los cracks de futbol del futuro? Este país apuesta por su infancia

En futbol, China apuesta por la infancia. Foto; Xinhua

El Gobierno chino presentó un nuevo plan para fortalecer el desarrollo del futbol, con un enfoque especial en el entrenamiento de jóvenes y la formación de talento deportivo desde edades tempranas.

Durante una conferencia nacional sobre el desarrollo del futbol, la consejera de Estado Shen Yiqin anunció que se construirán centros de entrenamiento juvenil a nivel nacional y regional, con el objetivo de formar un sistema sólido de futbol juvenil en todo el país.

Más futbol en escuelas y regiones clave

Como parte de esta estrategia, se busca impulsar la educación futbolística en escuelas, así como mejorar la formación de entrenadores de alto nivel.

Además, se pondrán en marcha programas piloto en las principales ciudades con tradición futbolística y en regiones del oeste del país, para probar y perfeccionar el modelo de desarrollo que se quiere extender a nivel nacional.

Fortalecer ligas y abrirse al mundo

Shen también subrayó la importancia de dar un impulso sano a las ligas profesionales y fomentar los intercambios internacionales, con el fin de elevar el nivel del futbol nacional a través de la cooperación y el aprendizaje con otros países.