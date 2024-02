Drones que salvan vidas en China: Ayuda que llega del cielo

Los drones transportan sangre y salvan vidas. Foto: Xinhua

Trabajadores colocan bolsas de sangre y un dispositivo de monitoreo en la incubadora de transporte de sangre en el Centro de Sangre de Shenzhen, en Shenzhen, en la provincia de Guangdong, en el sur de China, se trata de una plataforma de drones que transportan sangre . Su destino, el Hospital de Medicina Tradicional China de Shenzhen.

Esta plataforma de drones para el transporte de sangre, la primera de su tipo en Shenzhen, se puso oficialmente en funcionamiento. En ella se integran la tecnología 5G y la inteligencia artificial. La plataforma ha ayudado a garantizar la seguridad y mejorar la eficiencia del transporte de sangre.

Personal médico coloca paquete de sangre. Foto: Xinhua

También otro tipo de drones que transportaba sangre despegó hacia el Octavo Hospital Afiliado de la Universidad Sun Yat-sen desde el Centro de Sangre de Shenzhen.

China desarrolló nuevo tipo de drones

En noviembre investigadores chinos desarrollaron un nuevo tipo de avión teledirigido con dos pares de alas fijas y múltiples rotores.

Este nuevo tipo de drones está desarrollado por Changchun Changguang Boxiang UAV Co., Ltd. La aeronave no tripulada puede realizar despegues y aterrizajes verticales rápidos. También tiene una mayor resistencia al viento y al frío, y está en capacidad de alcanzar alturas de hasta 5 mil 500 metros, según el desarrollador.

Bai Yue, gerente de la compañía, dijo que el aparato es pequeño y ligero, y además fácil de ensamblar. Su autonomía de vuelo va de las 2 a las 12 horas. Asimismo, se puede usar en múltiples escenarios, como operaciones de rescate, inspección de redes de energía, topografía y cartografía.