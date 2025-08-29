GENERANDO AUDIO...

El gigante de las selfis rompe récord. Foto: Xinhua

El gigante tecnológico chino Meitu, famoso por sus apps de edición y filtros para selfis, no sólo sigue embelleciendo fotos: también está maquillando sus números financieros con un brillo espectacular.

La empresa reportó ingresos por 1,800 millones de yuanes (unos 252 millones de dólares) en el primer semestre de 2025, lo que representa un crecimiento interanual del 12.3%.

Récord de suscriptores y auge de la IA

El motor detrás de este despegue: la inteligencia artificial (IA) y una ola de suscriptores de pago que rompió récords.

Hasta el 30 de junio, Meitu alcanzó 15.4 millones de usuarios de paga, un aumento del 42% frente al año pasado. En paralelo, sus usuarios activos mensuales subieron a 280 millones, de los cuales 98 millones provienen de mercados fuera de China, con un sólido avance del 15.3%.

El segmento de productos de imagen y diseño también brilló, al generar 1,350 millones de yuanes, es decir, el 74.2% de los ingresos totales y un incremento interanual de 45.2%.

Más inversión y más patentes

Meitu destinó 450 millones de yuanes a investigación y desarrollo, reforzando su laboratorio estrella, el Meitu Imaging and Vision Lab (MT Lab), que ya presume 463 patentes y 317 derechos de autor en el campo de la IA. Fundada en 2008 en Xiamen, provincia de Fujian, Meitu mantiene su promesa de “embellecer al mundo”, aunque ahora lo hace no sólo con filtros de belleza, sino con cifras que la colocan como un gigante tecnológico en expansión.