El puente más alto del mundo en China supera su prueba final

Puente más alto del mundo. Foto: Xinhua

El Puente del Gran Cañón de Huajiang, ubicado en la provincia de Guizhou, China, completó con éxito una prueba de carga fundamental que lo acerca a su inauguración prevista para finales de septiembre, por lo que se convertirá en el puente más alto del mundo.

Prueba de carga con 3 mil 300 toneladas

El proceso de verificación se extendió durante cinco días y permitió confirmar que la resistencia estructural, rigidez y rendimiento dinámico cumplen también con los estándares internacionales de seguridad.

Para la prueba, los ingenieros utilizaron 96 camiones con un peso total de 3 mil 300 toneladas. Estos se colocaron en distintos puntos de la plataforma para medir el desplazamiento y la presión en el vano principal, las torres, los cables y los tirantes.

Características del puente más alto del mundo

El Puente del Gran Cañón de Huajiang cuenta con 2 mil 890 metros de largo y un vano principal de mil 420 metros.

Su estructura se eleva 625 metros sobre el río. Esto le permitirá establecer dos récords: el de puente más alto del mundo y el de mayor vano construido en una zona montañosa.

Apertura prevista para septiembre

De acuerdo con las autoridades locales, para finales de septiembre el puente estará listo, una vez superada esta última etapa de pruebas.

Con ello, China reforzará su liderazgo en la construcción de megainfraestructuras de transporte en regiones de difícil acceso, como la provincia montañosa de Guizhou.