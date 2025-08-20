El supermercado del mundo: abrir una empresa aquí sólo toma 24 horas

GENERANDO AUDIO...

A Yiwu se le conoce como el supermercado del mundo. Foto: Xinhua/ilustrativa

La ciudad de Yiwu, conocida como el “supermercado del mundo”, acaba de alcanzar un nuevo récord: ya suma más de 10 mil empresas extranjeras registradas, procedentes de 160 países y regiones.

El empresario paquistaní Ali Kamran fue quien marcó este hito al registrar su firma de consultoría en negocios, convirtiéndose en el número 10 mil en instalarse en este dinámico centro comercial de la provincia de Zhejiang.

El dato Con el establecimiento de la compañía de Kamran, llamada Yiwu Al-Wafia Business Consulting Information Co., Ltd., la ciudad comercial china alcanzó el hito de acoger 10 mil entidades de más de 160 países y regiones, lideradas por Yemen, la Región Administrativa Especial de Hong Kong de China, Irak, India y Egipto, dando forma a una red de inversión global de varios niveles

¿Por qué tantas empresas eligen Yiwu?

La respuesta sería porque Yiwu ofrece facilidad, rapidez y variedad de opciones para abrir negocios. Es también una de las pocas ciudades a nivel de distrito en China con la gama más amplia de registros posibles para empresas internacionales.

Incluso fue pionera en reducir el trámite para abrir una empresa extranjera de 15 días… a sólo uno.

Tan sólo en 2024, se registraron mil 769 nuevas empresas con capital extranjero, superando a la propia capital provincial, Hangzhou.

Gastronomía global y empleo

El crecimiento no se limita a oficinas. En los últimos tres años, la ciudad ha visto un aumento de más del 50% en restaurantes de cocina extranjera, con platillos de 45 países, entre ellos Turquía y Rusia, que se han vuelto favoritos entre locales y visitantes.

Sólo en la primera mitad de 2025, estos restaurantes:

Recibieron más de 3.2 millones de comensales

Generaron 51 millones de dólares en ingresos

Crearon más de 5 mil empleos

Un entorno ideal para invertir y vivir

Según expertos, el ambiente empresarial de Yiwu y su dinamismo económico la convierten no sólo en un punto clave para el comercio internacional, sino también en un lugar ideal para vivir y emprender.