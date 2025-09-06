GENERANDO AUDIO...

Acá se fabrican bufandas y balones para el Mundial. Foto: Xinhua

Las fábricas de Yiwu, la ciudad china conocida como el “supermercado del mundo”, ya producen balones, camisetas y bufandas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, aun cuando falta un año para que inicie el torneo. Los pedidos llegan de México, Europa y Estados Unidos, confirmando la capacidad de este centro manufacturero para abastecer con rapidez a los compradores internacionales.

Balones, camisetas y bufandas rumbo al Mundial

Wu Xiaoming, gerente general de Yiwu Aokai Sports Goods Co., Ltd., firmó recientemente un contrato con un comprador mexicano y explicó que su empresa fabrica 4 mil balones de futbol cada día, con más de 700 mil vendidos en lo que va del año.

“Apenas si mantenemos inventario”, celebró Wu, cuyas exportaciones viajan principalmente a Sudamérica y Europa.

De enero a julio de este año, las exportaciones de artículos y equipos deportivos de Yiwu crecieron 16.8% respecto a 2024, alcanzando los 6 mil 780 millones de yuanes (951.1 millones de dólares). Solo los envíos a Estados Unidos, Canadá y México —sedes del Mundial 2026— subieron 10%, sumando 1,880 millones de yuanes.

Camisetas y diseños exclusivos en el “Supermercado del mundo”

En Yiwu Danasi Import & Export Co., Ltd., su presidente, Wen Congjian, mostró camisetas de aficionado listas para países anfitriones y potencias como Argentina, Francia, Alemania y Brasil. Explicó que ya cuentan con 20 patentes de diseño registradas y otras 10 en trámite.

“Los equipos finales no se saben todavía, pero tenemos que prepararnos con antelación”, explicó Wen.

Los proveedores destacan que los gustos varían según el mercado: los europeos buscan colores discretos y funciones básicas, mientras que en Oriente Medio prefieren tonos más llamativos.

Un mercado global en expansión

Con el Mundial 2026 proyectado para atraer una audiencia masiva, la demanda de productos relacionados aumenta. Según el minorista Liu Jiaqi, con operaciones en México y África, los pedidos suben cerca de 20% cada mes.

Además de un repunte en ventas, Yiwu busca con este evento expandir su presencia en Estados Unidos, un mercado donde aún tienen pocos clientes.

“Esta Copa Mundial es una gran oportunidad para nuestra expansión allí”, subrayó Wen.

Protección de marcas y apoyo tecnológico

Para evitar disputas de propiedad intelectual, las autoridades locales, en Yigu, el conocido como “Supermercado del mundo, están dando orientación sobre marcas y licencias. También han implementado un asistente con inteligencia artificial que ayuda a las empresas a localizar información y gestionar sus productos oficiales con mayor rapidez.

Datos clave del Mundial y Yiwu