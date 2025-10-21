En China ya pagan por limpiar y cuidar hijos tras un divorcio: así funciona la ley

GENERANDO AUDIO...

Qué dice la ley sobre divorcio en China. Foto: Xinhua

Cuando una mujer de apellido Hu, originaria de la provincia central china de Henan, solicitó el divorcio en 2024, pidió 50 mil yuanes (unos 7 mil 100 dólares) como compensación por años de trabajo doméstico, una petición que finalmente fue concedida como parte de un acuerdo judicial.

Así fue el divorcio

Hu y su esposo, de apellido Wang, se casaron en 2011. Sin embargo, las diferencias de personalidad, estilo de vida y perspectivas sobre la crianza de los hijos los distanciaron con el tiempo, y sus discusiones se convirtieron en rutina.

En octubre de 2022, tras otra acalorada disputa, Hu se mudó de su hogar, lo que marcó el inicio de su separación. Dos años después, en diciembre de 2024, solicitó el divorcio ante el Tribunal Popular del Distrito de Zhongyuan en Zhengzhou, capital de Henan, buscando disolver el matrimonio con Wang, obtener la custodia de su hija y dividir los bienes y las deudas comunes.

Cabe destacar que Hu también solicitó al tribunal que ordenara a Wang el pago de 50 mil yuanes en reconocimiento a sus años de trabajo doméstico no remunerado.

Reconocimiento legal del trabajo doméstico en China

Explicó que, durante su matrimonio, ella había asumido la mayor parte de las tareas del hogar, cuidando a su hija y ocupándose de las actividades diarias, mientras que alegaba que Wang no había contribuido con su parte. Consideraba que su trabajo oculto merecía un reconocimiento formal.

Durante el juicio, la jueza que presidía el proceso, Li Xiaoling, señaló que ambas partes habían acordado el divorcio. El tribunal abordó entonces la custodia de la hija, la división de bienes y la reclamación de indemnización de Hu.

“El trabajo doméstico no es menos exigente que aquel que se realiza fuera de casa. Sin embargo, durante demasiado tiempo, a menudo se ha pasado por alto y se ha dado por sentado”, declaró Li y añadió que en muchos hogares las mujeres asumen la mayor parte de estas labores, contribuciones que, si bien son vitales para la estabilidad familiar, a menudo pasan desapercibidas.

Marco legal en defensa de los derechos de la mujer

La jueza reconoció el valor de los esfuerzos de Hu y enfatizó que las personas como ella tienen derecho a una compensación económica adecuada por años de trabajo doméstico, según lo estipula la ley.

Según el Artículo 1088 del Código Civil de China, vigente desde 2021, si uno de los cónyuges asume la mayor parte de las obligaciones en la crianza de los hijos, el cuidado de los ancianos y la asistencia laboral del otro, tiene derecho a solicitar una indemnización en caso de divorcio, y el otro cónyuge deberá abonar dicha indemnización.

Este caso refleja el compromiso general de China con el fortalecimiento de la protección legal de los derechos e intereses de las mujeres. El país ha establecido un sistema legal basado en su Constitución nacional, centrado en la Ley de Protección de los Derechos e Intereses de las Mujeres, y respaldado por más de 100 leyes y reglamentos. También ha tomado medidas firmes para combatir actos ilegales que vulneran los derechos personales de las mujeres y niñas.

Igualdad de género y justicia familiar

Este sistema incluye el Código Civil, que contiene una sección sobre “Matrimonio y Familia” con mecanismos mejorados para la identificación y liquidación de deudas conyugales, así como una compensación económica por trabajo doméstico en caso de divorcio.

De igual manera, la Ley de Protección de los Derechos e Intereses de las Mujeres incluye un capítulo especial destinado a proteger los derechos e intereses de la mujer en relación con el matrimonio y la familia. Establece que la esposa que asuma mayores responsabilidades, como el cuidado de los hijos o familiares mayores, o el apoyo al trabajo de su esposo, tiene derecho a solicitar una indemnización en el divorcio.

Este tipo de avance se alinea con el creciente papel de China en el avance de la igualdad de género a nivel mundial. La Conferencia de Líderes Mundiales sobre la Mujer, celebrada en Beijing esta semana, coincidió con el impulso de iniciativas en este ámbito.

Acuerdo final del caso

Tras varias rondas de negociaciones, Hu y Wang lograron llegar a un acuerdo de mediación a principios de este año. Acordaron divorciarse, con la custodia de su hija en manos de Hu y la manutención mensual de Wang. Wang conservó la vivienda y el coche familiar.

Además, Wang acordó pagar a Hu una suma total de 250 mil yuanes, que incluía 50 mil yuanes como compensación por las labores domésticas y 200 mil yuanes por la división de los bienes conyugales.

Precedentes judiciales

El caso de Hu no es único. La primera sentencia de este tipo fue emitida por el Tribunal Popular del Distrito de Fangshan en Beijing en febrero de 2021, tan solo un mes después de la entrada en vigor del Código Civil. En ese caso, se ordenó al esposo pagar a su esposa 50 mil yuanes por las labores domésticas.

Desde entonces, tribunales de varias provincias y regiones, como Henan, Shandong y Xinjiang, han emitido sentencias similares, compensando a las esposas que realizaban la mayor parte del trabajo doméstico durante el matrimonio.

En un número menor de casos, los esposos que se desempeñaban como principales amas de casa también recibieron compensación bajo esta disposición legal del Código Civil.

Estas sentencias han generado un amplio debate en línea. Si bien algunos cuestionan cómo cuantificar las contribuciones domésticas y determinar los montos de compensación, la mayoría de las reacciones públicas han sido positivas. Muchos elogian la política por reconocer los esfuerzos domésticos invisibles y fortalecer la protección de los derechos de las mujeres, especialmente de aquellas sin ingresos propios.

Li señaló que la disposición alienta a las familias a compartir las tareas del hogar, promueve el respeto mutuo entre los cónyuges y contribuye a fomentar hogares más estables y equitativos.