Frida Kahlo llega a China: “La Paradoja de Frida” exhibe 250 obras invaluables

Exposición de Frida en China. Foto: Xinhua

Por primera vez en la historia, obras originales de Frida Kahlo se exhiben en China, en una muestra que reúne más de 250 piezas invaluables de la icónica artista mexicana. La exposición, titulada “La Paradoja de Frida”, se presenta del 12 de julio al 15 de septiembre en el Centro de Arte y Cultura del Mundo Marino de Shenzhen, provincia de Guangdong.

Una mirada íntima a la vida de Frida Kahlo

La muestra incluye pinturas al óleo, acuarelas, cartas manuscritas y objetos personales de la artista. Además, revela aspectos menos conocidos de su obra:

Influencias del arte precolombino

Conexión con la cultura popular mexicana

Su emblemática indumentaria y joyería indígena

Organizada en colaboración con Cristina Kahlo (sobrina-nieta de la pintora) y Juan Rafael Coronel Rivera (nieto de Diego Rivera), la exposición propone un diálogo renovado sobre la complejidad artística y personal de la autora de los célebres autorretratos.

Piezas nunca antes vistas en Asia

Entre lo más destacado se encuentran naturalezas muertas y escritos de su etapa tardía, muchos de los cuales se muestran por primera vez en el continente asiático.

A través de estas piezas, los visitantes descubren cómo Frida transformó su dolor físico, emociones intensas e identidad cultural en obras de alcance universal.

El legado de una artista universal

Con su paleta vibrante, simbolismo corporal y mirada penetrante, Frida Kahlo se mantiene como un referente indiscutible del arte del siglo XX.

“La Paradoja de Frida” no sólo celebra su legado, sino que también revela las tensiones y complejidades detrás de su figura pública, abriendo un espacio único para el diálogo cultural entre México y China.