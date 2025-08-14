GENERANDO AUDIO...

En México la IA ayuda con el clima. Foto: Xinhua

Para anticiparse mejor a inundaciones, olas de calor, ciclones tropicales y otros fenómenos extremos, México está modernizando sus sistemas meteorológicos con inteligencia artificial (IA). Gracias a esta tecnología, ya es posible generar pronósticos en menos de una hora a nivel nacional y, en casos locales, incluso en cuestión de minutos.

Esta innovación es impulsada desde el nuevo programa de Ingeniería Meteorológica del Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde especialistas desarrollan modelos de predicción en tiempo real, alineados con estándares internacionales de la Organización Meteorológica Mundial.

“Con el uso de la inteligencia artificial se pretende reducir los tiempos de procesamiento del pronóstico numérico y llegar inclusive a menos de una hora”, explicó Leodegario Sansón Reyes, coordinador del programa en la ESIA Ticomán del IPN.

IA para prevenir desastres naturales

Los modelos con IA, junto con radares y satélites meteorológicos, permitirán emitir alertas tempranas ante fenómenos como inundaciones repentinas, olas de calor o frío, y más adelante también ciclones tropicales, pues México es uno de los países más expuestos a ellos por su ubicación entre el océano Pacífico y el Atlántico.

Casos como el huracán Erick exponen la urgencia

Reyes señaló que el huracán Erick, que en junio pasado pasó de tormenta tropical a huracán categoría 3 en muy poco tiempo, es un ejemplo claro de cómo los nuevos sistemas ayudarán a fortalecer la preparación y respuesta, especialmente en comunidades vulnerables.

Además, recalcó que la IA puede contribuir a que las autoridades reaccionen de forma más eficiente y diseñen programas de adaptación al cambio climático, con medidas concretas que incluso podrían reducir los efectos del calentamiento global.

¿Qué hace falta para que funcione mejor?

Aunque el uso de IA es clave, Reyes subrayó que también se requiere invertir en infraestructura meteorológica, ya que hay zonas del país sin estaciones para recopilar datos. Además, hizo un llamado a proteger estos instrumentos, pues a veces son vandalizados, y su correcto funcionamiento puede ayudar a salvar vidas.

Formar meteorólogos con enfoque tecnológico

El programa de Ingeniería Meteorológica del IPN busca preparar a los jóvenes en una disciplina que combina observación, análisis y tecnología, utilizando información de satélites, radares, estaciones y modelos computacionales.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, México es altamente vulnerable a fenómenos extremos como huracanes, lluvias intensas, sequías y olas de calor, debido a su ubicación geográfica, por lo que estas nuevas herramientas pueden marcar la diferencia.

