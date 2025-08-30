GENERANDO AUDIO...

La mujer que está detrás del oro en clavados. Foto: Xinhua

Con disciplina, entrega y un toque de ternura, la entrenadora china Ma Jin guió al clavadista mexicano Osmar Olvera hacia la conquista de la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025, consolidando una de las alianzas deportivas más exitosas entre México y China.

De China a México: una entrenadora que hizo historia

Ma Jin llegó a México en 2003 como parte de un programa de colaboración entre la Conade y el Gobierno de China. Desde entonces ha sido clave en el desarrollo de los clavados mexicanos, impulsando a varias generaciones de atletas de alto rendimiento.

“Cuando llegué a México, Osmar ni siquiera había nacido. Luego me confesó que creció viendo mis fotos y videos con Rommel Pacheco y que siempre soñó con algún día ser mi alumno”, relató Ma Jin a la agencia Xinhua.

A lo largo de dos décadas, la entrenadora no solo aportó técnica y constancia, sino que también se convirtió en un puente cultural que inspira a jóvenes atletas a soñar con llegar al podio internacional.

Entrenadora Ma Jin. Foto: Xinhua

Obstáculos y resiliencia de Osmar Olvera

El camino de Olvera hacia el oro en Singapur no fue sencillo. Tras ganar plata en sincronizados y bronce en individual en los Juegos Olímpicos de París 2024, enfrentó una pausa de cuatro meses por problemas de salud:

Se sometió a una cirugía por rinitis

Posteriormente, enfermó de varicela, lo que retrasó su preparación

Llegó a pesar siete kilos más de lo normal al inicio de la concentración en China

“En realidad, Osmar todavía no ha alcanzado el nivel de entrenamiento que considero ideal, pero siempre mantiene una muy buena mentalidad”, afirmó la entrenadora.

Pese a estas dificultades, Olvera retomó su disciplina con entrenamientos intensos y un estricto control en su dieta, lo que lo llevó a recuperar la condición física en el momento clave.

Cultura, disciplina y amistad

Durante su estancia en China, el joven clavadista disfrutó de la gastronomía local, en especial el zongzi (relleno de arroz) y el pato laqueado, aunque eso implicó mantener después un plan más estricto.

La entrenadora resaltó que su papel va más allá del deporte:

“Como entrenadora china también me convertí en una ventana para que Osmar conozca a China. Le llama la atención la comida, la cultura e incluso los detalles técnicos de los clavadistas chinos”.

El triunfo en Singapur fue celebrado también por clavadistas chinos como Wang Zongyuan y Cao Yuan, quienes felicitaron a Olvera por su potencial.

Un puente deportivo entre México y China

Ma Jin reconoce que la medalla de oro no sólo representa un paso clave en la carrera de Osmar, sino también una recompensa a su labor como entrenadora y al intercambio deportivo entre ambas naciones.

“Para mí, esa medalla es un paso muy importante en su crecimiento y también una recompensa a mi labor”, expresó.

Con más de 20 años en México, Ma Jin ha demostrado que la disciplina, la entrega y el intercambio cultural pueden transformar sueños en oro olímpico y mundial.