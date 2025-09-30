GENERANDO AUDIO...

Cinco mil empresas ligadas a la IA. Foto: Xinhua

La cantidad de empresas chinas de inteligencia artificial (IA) ha aumentado de más de mil 400 a más de 5 mil en los últimos cinco años, de acuerdo con datos publicados por el Ministerio de Industria y Tecnología Informática durante la Exposición Mundial de Industria Inteligente, celebrada en la municipalidad de Chongqing, en el suroeste de China.

Crecimiento de la industria de la IA

En este periodo, se han establecido más de 40 mil fábricas inteligentes, 11 zonas piloto nacionales de innovación y aplicación de IA, así como 17 zonas de demostración nacional para pruebas de vehículos de conducción autónoma, informó Xin Guobin, viceministro de Industria y Tecnología Informática.

Además, se lanzó un fondo de inversión nacional para la industria de IA de 60 mil millones de yuanes (alrededor de 8 mil 400 millones de dólares). Esta estrategia se acompaña de normas sobre ética en inteligencia artificial, el centro de desarrollo y cooperación China-BRICS para IA, y más de 240 estándares para tecnologías centrales del sector.

Evolución reciente

El Informe de Desarrollo de Internet de China 2021 señaló que en 2020 había sólo mil 454 empresas de IA en el país. Desde entonces, el crecimiento ha sido exponencial.

China ha puesto un gran énfasis en promover su industria de inteligencia artificial. En 2017, el Consejo de Estado publicó un plan de desarrollo para la próxima generación de IA. En agosto de este año, se avanzó con directrices para la iniciativa “IA Plus”, diseñada para acelerar la construcción de una economía inteligente y una sociedad caracterizada por la colaboración humano-máquina, la integración intersectorial y la innovación compartida.

Factores clave

“El desarrollo saludable de la industria china de IA se deriva de aprovechar la valiosa experiencia de los primeros actores y hacer pleno uso de sus propias fortalezas, como los abundantes recursos de datos, un sistema industrial completo, amplios escenarios de aplicación y vasto potencial de mercado”, afirmó Wan Gang, presidente de la Asociación de Ciencia y Tecnología de China.