Sin pelos, olores ni horarios. Foto: Xinhua

En China, las mascotas con inteligencia artificial (IA) están ganando terreno como una alternativa real para quienes buscan compañía sin tener que lidiar con los cuidados que requiere un animal tradicional.

Desde una pequeña criatura de escritorio que reacciona al tacto, hasta perros robóticos capaces de hablar, patrullar y hasta ayudar a personas con discapacidad visual, este nuevo tipo de compañía ya se encuentra presente en hogares, oficinas y centros comerciales del país.

¿Qué son las mascotas con inteligencia artificial?

Un ejemplo es ROPET, una mascota que simula el comportamiento de un gato y reacciona según el trato que recibe: si la acaricias, se muestra tierna; si eres brusco, responde con gruñidos. No necesita comida ni limpieza, sólo una carga eléctrica ocasional.

Su creadora, Wang Tongtong, asegura que ayuda a aliviar la ansiedad y es ideal para personas con poco tiempo o espacio. El dispositivo fue desarrollado por Cute World Technologies y ya se vende en Europa, Norteamérica, Japón y otras regiones.

Mascotas para niños y personas con discapacidad visual

Otra empresa, WEILAN Intelligent Technologies, creó BabyAlpha, perros robóticos diseñados para niños. Pueden cantar, bailar, conversar en dos idiomas y hasta tomar fotos. Además, están al alcance de muchos bolsillos: su precio es similar al de un celular.

En el campo de la asistencia, un equipo universitario desarrolló un perro guía electrónico para personas con discapacidad visual. Este robot puede esquivar obstáculos, reconocer objetos y hasta ayudar a elegir ropa combinada.

Sin pelos, olores ni horarios

La popularidad de estas mascotas responde también al fenómeno conocido como la “economía de la soledad”, impulsada por jóvenes que viven solos y personas mayores que buscan apoyo emocional o funcional.

Estas soluciones tecnológicas no sólo ofrecen compañía, sino que también representan una alternativa accesible y sostenible frente a los desafíos que implica tener una mascota real.