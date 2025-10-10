México tendría récord en ventas de autos de nueva energía: Latam Mobility

GENERANDO AUDIO...

Se estiman récord de ventas en autos de nueva energía. Foto: Xinhua

México se encamina en 2025 a ver un récord en las ventas de autos eléctricos e híbridos, en línea con la tendencia global, de acuerdo con un avance de un estudio elaborado por la firma Latam Mobility.

Crecimiento acelerado de autos de nueva energía en México

Según un comunicado de la plataforma líder en movilidad sostenible en América Latina, México cerrará el año con 130 mil 500 unidades de nueva energía, que incluyen híbridos, híbridos enchufables y eléctricos de batería. Tras los más de 88 mil vehículos comercializados entre enero y agosto pasados, la cifra más alta para un periodo similar.

Latam Mobility aseguró que las ventas de autos electrificados pasaron en México de 24 mil 405 unidades en 2020 a más de 124 mil en 2024, multiplicándose por cinco en apenas cinco años. Citando cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y datos internacionales.

“El futuro de la movilidad en México será electrificado y su ritmo se impulsará con más infraestructura, incentivos y la oferta de modelos”, afirmó la cofundadora de Latam Mobility, Rebeca González, citada en el comunicado.

Los datos son un avance del Informe EvolvX. Éste se presentará por Latam Mobility el próximo 13 y 14 de octubre de 2025, en el World Trade Center (WTC) de CDMX.

El reporte confirma que México avanza en línea con la tendencia global mientras se consolida la infraestructura y se amplían los incentivos. En tanto que los consumidores encuentran en los autos híbridos convencionales (HEV) y enchufables (PHEV) una solución práctica que les permite incorporarse a la movilidad más limpia.

Proyecciones para el futuro de la movilidad eléctrica en México

De acuerdo con las proyecciones de Latam Mobility, México podría alcanzar en 2030 un crecimiento anual de 10% en las ventas de vehículos de nueva energía, hacia 210 mil 287 unidades, en un escenario conservador.

El panorama optimista es de un avance del 20% anual en cinco años, hasta superar las 324 mil 904 unidades, completó. México y América Latina en general enfrentan el desafío de sostener el crecimiento y cerrar las brechas que aún limitan la adopción masiva de los autos de nueva energía, según Latam Mobility.