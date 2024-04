Museo del Prado y las obras de sus grandes maestros viajan a China

Los grandes maestros del Museo del Prado en China. Foto: Xinhua

El Museo del Prado, ubicado Madrid, y una de las pinacotecas más famosas del mundo, llevará a China este mes 69 obras de grandes maestros como Diego Velázquez (1599-1660) y Francisco de Goya (1746-1828).

La exhibición “pretende mostrar la excelencia y singularidad de las colecciones del Prado. Considerando también aquellas obras que demuestran el interés del arte europeo por las diferentes culturas de Asia, en especial de China, desde el siglo XVI hasta el XIX”, señaló el museo en su página web.

Así será la muestra del Museo del Prado en China

Llevará el título “Ages of Splendor. A History of Spain in the Museo del Prado” (Años de esplendor. Historia de España en el Museo del Prado). La muestra se podrá visitar del 23 de abril al 1 de septiembre en el Museo de Arte de Pudong. Ubicado en la municipalidad oriental china de Shanghai.

La muestra presentará de obra de artistas cruciales en la historia del arte como:

Diego Velázquez (1599- 1660)

Francisco de Goya (1746-1828)

Tiziano (1489-1576)

El Greco (1541-1614)

Peter Paul Rubens (1577-1640)

Joaquín Sorolla (1863-1923)

A través de las 11 salas del museo shanghainés, el visitante se acercará a la evolución social y política de España durante más de 400 años. Desde el reinado de Carlos V (1500-1558) hasta los inicios del siglo XX. Con la inclusión también de recursos didácticos como líneas del tiempo y árboles genealógicos.

“También se presta especial atención al desarrollo de determinados géneros como la mitología, el bodegón y la pintura religiosa. Cada uno de los cuales ocupa salas específicas, destacando la dedicada al desnudo, que evoca la Sala Reservada que existió en el Prado durante sus primeras décadas de andadura”, detalló la pinacoteca.

Grecos, Velázquez, Rubens y Goyas

La muestra se completa con el préstamo de la llamada “Mona Lisa del Prado”, una de las réplicas más célebres de la obra de Leonardo da Vinci (1452-1519) y que fue realizada por uno de sus discípulos.

Incluida en una sección especial, la presentación se asomará a la historia de esta réplica de “La Gioconda” desde el siglo XVIII, cuando se encontraba en las colecciones reales españolas, hasta su restauración en el Museo del Prado en 2011.

La muestra contiene 3 Grecos, 4 Velázquez, 6 Rubens y 8 Goyas, entre otros. Está producida por Shanghai Lujiazui Development (Group) Company Limited y coorganizada por el Museo del Prado y el Museo de Arte de Pudong.