Leopardo de las nieves en China. Foto: Xinhua

Una hembra de leopardo de las nieves de 16 años, llamada Naonao, protagonizó, a finales de septiembre, una breve fuga en el parque natural de Xining, en la provincia de Qinghai, noroeste de China. El ejemplar, considerado una especie protegida de primera clase en el país, fue localizado sana y salva tras una intensa operación de búsqueda.

Huida de Naonao, hembra de leopardo de las nieves

El personal del parque reportó la desaparición del felino la madrugada del viernes, lo que provocó el cierre inmediato de las instalaciones y el despliegue de un operativo conjunto.

Participaron bomberos, policía, servicios forestales y equipos de emergencia, quienes enfrentaron un terreno montañoso y cubierto de vegetación, además del carácter esquivo de la especie.

Localizada con drones e imagen térmica

Tras varias horas de búsqueda, se halló a Naonao a las 20:08 horas, dentro de los límites del parque. Para la localización se utilizaron drones y cámaras de imagen térmica, tecnologías que resultaron clave en el rastreo.

El parque informó que el animal se encuentra en buen estado de salud y se le someterá a un examen médico completo.

Una longeva habitante del parque

Naonao tiene 16 años, lo que equivale a 80 años en edad humana. El parque natural de Xining alberga al 60 % de los leopardos de las nieves que se exhiben en China, entre ellos ejemplares rescatados y criados en cautiverio.

A principios de este año, el recinto también rescató a dos cachorros de leopardo de las nieves, fortaleciendo su papel como centro de conservación de esta especie en peligro.

Fortalecen seguridad en el parque

La dirección del parque anunció que revisará sus protocolos de seguridad y gestión antes de reabrir las instalaciones al público, con el fin de evitar incidentes similares en el futuro.