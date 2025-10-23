Niveles de CO2 rompen récord histórico en 2024, alerta la OMM

GENERANDO AUDIO...

En 2024 se rompieron récords en CO2. Foto: Xinhua

Los niveles de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera aumentaron en una cantidad récord hasta nuevos niveles máximos en 2024, condenando al planeta a más incrementos de temperatura dentro del largo plazo, según un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)

Aumentan emisiones y disminuye capacidad de absorción del planeta

Las emisiones continuas de CO2 por la actividad del ser humano y un repunte de los incendios, así como una reducción en la absorción del dióxido de carbono por “disipadores térmicos” como ecosistemas terrestres y océanos, fueron responsables de lo que amenaza con ser un ciclo vicioso climático, alertó el Boletín sobre Gases de Efecto Invernadero de la OMM.

Las tasas de crecimiento del CO2 se han triplicado respecto a los años 60, acelerándose desde un incremento medio anual de 0.8 ppm a 2.4 ppm en la década de 2011 a 2020. De 2023 a 2024, la concentración media global de CO2 aumentó en 3.5 ppm, el mayor crecimiento desde que comenzaron las mediciones modernas en 1957, señaló.

El CO2 está recalentando el clima, alerta la OMM

“El calor atrapado por el CO2 y otros gases de efecto invernadero están recalentando nuestro clima y conduciendo a un tiempo más extremo. Reducir las emisiones es, por lo tanto, esencial no sólo para nuestro clima, sino también para nuestra seguridad económica y bienestar común”, declaró la subsecretaria general de la OMM, Ko Barrett.

Las concentraciones de metano y óxido nitroso, segundo y tercer gas de efecto invernadero más longevos relacionados con la actividad humana, también se han disparado hasta niveles históricos máximos, según el boletín.

Disipadores térmicos bajo amenaza

Aproximadamente la mitad del CO2 emitido cada año se queda en la atmósfera, mientras el resto es absorbido por los ecosistemas terrestres y océanos de la Tierra. Sin embargo, este almacenamiento no es permanente. Conforme sube la temperatura global, los océanos absorben menos CO2 por la menor solubilidad del gas en aguas más cálidas, mientras que los disipadores térmicos terrestres se ven afectados de muchas maneras, como el potencial de sequías más prolongadas.

La razón plausible del crecimiento récord entre 2023 y 2024 fue una mayor contribución de las emisiones por incendios y una reducción de la absorción terrestre y marina del CO2 en 2024, el año más caluroso de la historia, con un fuerte fenómeno de El Niño.

Impacto de El Niño en el CO2

Durante los años de El Niño, los niveles de CO2 tienden a aumentar porque la eficiencia de los disipadores térmicos terrestres para absorber carbono se reduce por la vegetación más seca y los incendios forestales, como fue el caso de las sequías y fuegos excepcionales en el Amazonas y el sur de África en 2024.

“Existe preocupación porque los disipadores térmicos terrestres y oceánicos están volviéndose menos eficaces, lo cual incrementará la cantidad de CO2 que se queda en la atmósfera, acelerando en consecuencia el calentamiento global. La vigilancia de los gases de efecto invernadero sostenida y reforzada es crítica para entender estos ciclos”, explicó Oksana Tarasova, oficial científica sénior de la OMM.

Las emisiones actuales afectarán durante siglos

Las actuales emisiones de CO2 a la atmósfera tendrán un impacto sobre el clima global durante cientos de años debido a su largo ciclo de vida en la atmósfera.

La OMM publicó el boletín anual sobre gases de efecto invernadero para ofrecer una información científica autorizada de cara a la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático de noviembre. La COP30, que se realizará en Belem, Brasil, buscará intensificar la acción climática. “Sostener y expandir la monitorización de los gases de efecto invernadero es crucial para respaldar dichos esfuerzos”, manifestó Tarasova, coordinadora también del Boletín sobre Gases de Efecto Invernadero, uno de los informes científicos bandera de la OMM.