Ola de calor en Europa dispara la demanda de aires acondicionados chinos

Aires acondicionados de China se venden más por calor. Foto: Xinhua

Mientras España registraba este verano temperaturas extremas de hasta 46 grados centígrados, las más altas desde 1965, la demanda de aires acondicionados se disparó en todo el país. En este escenario, los equipos fabricados en China, con precios competitivos, calidad fiable e innovaciones tecnológicas de vanguardia, han experimentado una demanda sin precedentes tanto en España como en otros países europeos.

Según Copernicus, el servicio climático de la Unión Europea, España y el suroeste de Francia fueron las regiones más afectadas por el episodio de calor extremo registrado en agosto, un mes en el que los termómetros superaron los 40 grados en numerosos puntos, alcanzando récords históricos. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de España también confirmó en sus redes sociales que la ola de calor de 16 días que asoló al país fue “la más intensa desde que hay registros”.

Exportaciones chinas marcan cifras récord

En este contexto, el valor de las exportaciones chinas de aires acondicionados a la Unión Europea (UE) alcanzó cifras récord. Según datos de la Administración General de Aduanas de China, las exportaciones de estos equipos a la UE ascendieron a 3 mil 760 millones de dólares en el primer semestre del año, lo que supone un incremento interanual del 43.2%.

A medida que los aires acondicionados dejan de ser un artículo de lujo para convertirse en una necesidad doméstica, los fabricantes chinos expanden su presencia en el mercado europeo gracias a su capacidad para combinar precios competitivos con un rendimiento confiable, explicó Raúl Rodríguez, director gerente de FEGiCAT, una de las principales federaciones españolas que agrupa a los instaladores de climatizadores.

Obstáculos para los hogares europeos

Los veranos en España son tradicionalmente muy calurosos, pero no todas las viviendas cuentan con sistemas de climatización. Según un estudio publicado por Idealista, el marketplace inmobiliario del sur de Europa, el 41% de las viviendas está equipada con aire acondicionado en España. La tasa es aún más baja en la parte norte del país.

Además, con un amplio patrimonio arquitectónico, España cuenta con numerosos edificios históricos protegidos, incluidos inmuebles residenciales que deben cumplir con estrictas normativas para la instalación de aires acondicionados fijos. A ello se suman unos costes de instalación en Europa mucho más elevados que en otras partes del mundo.

Aires acondicionados portátiles: ventaja de los fabricantes chinos

Ante el repunte de la demanda, las empresas chinas están demostrando claras ventajas. La publicación mensual española El Llobregat señaló que los aires acondicionados chinos son de fácil instalación, lo que los hace especialmente adecuados para las numerosas viviendas de alquiler y edificios históricos en España.

Fabricantes chinos como Midea e Hisense han desarrollado innovadores aires acondicionados portátiles. Estas unidades no requieren instalación fija y se pueden trasladar fácilmente, lo que permite a los hogares europeos evitar los elevados costes de instalación y las restricciones regulatorias.

PortaSplit, el último modelo de Midea diseñado para el mercado europeo, ha ganado una gran popularidad en países como Alemania, Francia, Italia y Países Bajos, según Zhu Zhou, director de la división de aire acondicionado de la compañía en Europa.

“Todo el proceso de instalación es muy sencillo y puede realizarse manualmente. Además, la unidad es portátil y ofrece una excelente eficiencia de refrigeración”, afirmó Zhu.

Innovación y transición ecológica

Los analistas del sector también señalaron otros factores detrás de este auge. Long Fei, analista de ChinaIOL, proveedor de datos y servicios de consultoría especializado en el sector de equipos de refrigeración, explicó que, a medida que Europa ha acelerado su transición hacia equipos de refrigeración ecológicos en los últimos años, un número creciente de unidades de aire acondicionado existentes requieren una actualización urgente, lo que ha generado una fuerte demanda en el mercado.

En combinación con las presiones económicas, la demanda europea de productos de alto rendimiento y rentables ha crecido drásticamente, añadió Long. “Todas estas circunstancias representan oportunidades para las empresas chinas”, sostuvo.

Xu Dongsheng, vicepresidente de la Asociación China de Fabricantes de Electrodomésticos, señaló que Europa ha seguido aplicando nuevas medidas regulatorias sobre emisiones de carbono, ecodiseño y control de microplásticos, estableciendo estándares más elevados para las características ecológicas y bajas en carbono de los productos.

En respuesta a estas regulaciones más estrictas, los fabricantes chinos han actuado con rapidez, logrando avances tecnológicos en equipos de refrigeración ecológicos, algoritmos de ahorro energético y otras áreas clave, al tiempo que proporcionan al mercado europeo productos innovadores de manera oportuna, añadió Xu.

Gran potencial futuro en Europa

Múltiples proyecciones del sector indican que el auge de este verano marca solo el comienzo de la expansión europea de los aires acondicionados chinos. Un informe de la Agencia Internacional de Energía prevé que el número de unidades de aire acondicionado en la UE alcanzará los 275 millones en 2050, más del doble que en 2019.

Como mayor centro de fabricación de aires acondicionados del mundo, China está bien posicionada para atender la creciente demanda europea. Según datos de ChinaIOL, la capacidad mundial de producción de aires acondicionados se ha incrementado en 140 millones de unidades durante la última década, con China aportando aproximadamente el 80% de este aumento total.

Para responder a esta demanda, los fabricantes chinos están adoptando la localización como estrategia clave, con el objetivo de adaptarse a las condiciones del mercado europeo, generar empleo local e impulsar la innovación en la industria.

Un ejemplo destacado es el centro de diseño de Midea en Milán, Italia, que cuenta con personal local encargado de optimizar el diseño de los productos. Además de sus aires acondicionados portátiles, el centro ha desarrollado equipos de refrigeración de vanguardia, como ventiladores inteligentes sin aspas, que están ganando popularidad entre los consumidores locales. “Para las empresas líderes del sector de electrodomésticos en China, es fundamental pasar del ‘Hecho en China’ al ‘Creado por China’ y promover la localización de sus marcas en Europa”, afirmó Wang Hongji, investigador de la consultora de estudios de mercado GfK.