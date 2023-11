Pan de muerto negro, un manjar mexicano inspirado en el maíz y el pulque

Un olor a pan recién horneado, fresco, combinado con un mágico aroma a azahar, invade todos los espacios del Centro Cultural Independiente “Ey Maguey”, donde una comunidad originaria produce el delicioso pan de muerto negro para celebrar el Día de Muertos, los días 1 y 2 de noviembre, en México.

Con un aspecto elegante y un sabor equilibrado, que incluye la peculiar ceniza de totomoxtle (hoja de maíz), el pan de muerto negro se ha convertido en un componente innovador de la tradición ancestral pues acompaña a las familias mexicanas en esta festividad, catalogada por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2008.

Ahora, la ceniza es protagonista de este pan artesanal que el productor Pedro Guadarrama y su familia hornean en “Ey Maguey”. Para plasmar su sello personal, incluyen al pulque en su receta, una bebida prehispánica que se obtiene de las pencas de maguey, también conocida como “aguamiel”.

El peculiar color negro de las piezas de pan se consigue haciendo una hoguera con las hojas de maíz, recolectando las cenizas y revolviéndolas con azúcar.

Lo que distingue al pan negro de “Ey Maguey”, continuó Guadarrama, es que tiene un sabor muy específico, muy equilibrado, entre la naranja, el anís y el azahar.

El recinto cultural se localiza en el pueblo de ascendencia indígena San Pedro Mártir (en la Ciudad de México), sitio en el que vecinos entusiastas se reúnen para aprender a elaborar el pan, en busca que esta nueva receta pase de boca en boca y prevalezca por varias generaciones.

“La idea es no quedarse uno con el conocimiento sino siempre pasar el bastón de mando, pasar la batuta porque si no son conocimientos que, si no se siguen reproduciendo, se pierden”, sostuvo.