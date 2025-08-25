GENERANDO AUDIO...

Por que cada vez menos parejas se casan. Foto: Xinhua

China registró más de 6 millones de matrimonios en 2024, pero eso no es buena noticia. La cifra representa una caída del 20.5% respecto al año anterior, lo que reaviva el debate sobre el futuro de la familia y la natalidad en uno de los países más poblados del mundo. ¿Cuál es la razón de por qué cada vez menos personas se casan?

De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Civiles, el año pasado hubo 6.1 millones de registros matrimoniales, lo que equivale a una tasa de matrimonio de 4.3 por cada mil personas, 0.11 puntos menos que en 2023. Además, se contabilizaron 3.5 millones de divorcios.

Tras un ligero repunte en 2023, la tendencia a la baja no sólo regresó en 2024, sino que continúa en 2025. En el primer trimestre de este año se registraron apenas 1.81 millones de matrimonios, una disminución del 8% frente al mismo periodo del año anterior.

¿Por qué cada vez menos personas se casan?

Las razones, según Li Ting, experta en población de la Universidad Renmin de Beijing, van desde lo económico y demográfico, hasta lo cultural. Por un lado, el llamado “efecto compensatorio” de matrimonios tras la pandemia perdió fuerza; por otro, cada vez hay menos personas en edad de casarse.

En 2013, había unos 435 millones de personas entre 20 y 39 años en China. En 2023, esa cifra bajó a 371 millones: una caída de 64 millones de personas en la década.

Además, hay un cambio generacional en la manera de pensar. Factores como el aumento en el nivel educativo, el individualismo y el cuestionamiento de las visiones tradicionales del matrimonio están influyendo en las decisiones de muchas personas jóvenes.

El matrimonio enfrenta una nueva realidad

Expertos también vinculan la caída en los matrimonios con el descenso en las tasas de natalidad, un tema que preocupa al gobierno. En respuesta, algunas autoridades locales ya han comenzado a implementar medidas para facilitar y promover el matrimonio.

Entre las acciones más destacadas están:

Nuevas reglas para registrar un matrimonio , más simples y flexibles. Desde mayo de 2024 ya no es necesario presentar el libro de registro familiar.

, más simples y flexibles. Desde mayo de 2024 ya no es necesario presentar el libro de registro familiar. Posibilidad de casarse en cualquier oficina de registro del país, sin importar el lugar de origen.

del país, sin importar el lugar de origen. Licencias de matrimonio más largas en al menos 27 regiones de nivel provincial.

También buscan frenar los gastos y presiones sociales

China ha reforzado en los últimos años campañas contra prácticas tradicionales que representan una carga económica para muchas familias. Una de las más criticadas es el dinero o las posesiones que la familia del novio debe entregar a la familia de la novia.

En febrero de 2024, entró en vigor una interpretación judicial del Tribunal Popular Supremo que prohíbe exigir dinero u otros bienes como condición para el matrimonio. También se busca desalentar las bodas ostentosas, especialmente en zonas rurales.

El matrimonio cambia y con él, la sociedad

La caída de los matrimonios en China no es un fenómeno aislado, pero sí se ha vuelto cada vez más visible. Con menos personas jóvenes, cambios en las prioridades personales y un entorno económico retador, el concepto de formar una familia tradicional está siendo redefinido.

Mientras tanto, las políticas públicas buscan adaptarse a este nuevo panorama y evitar que el descenso de matrimonios afecte aún más la natalidad, uno de los grandes desafíos demográficos del país en las próximas décadas.