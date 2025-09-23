GENERANDO AUDIO...

Los idiomas tienen elementos comunes. Foto: Xinhua

Investigadores israelíes descubrieron que el habla humana sigue un ritmo natural en todo el mundo y que las personas hacen pausas o enfatizan palabras de conformidad con patrones de tiempo consistentes, así lo indicó la Universidad Hebrea de Jerusalén.

¿En qué consistió el estudio ?

El estudio, publicado en la revista científica multidisciplinaria PNAS, analizó más de 650 grabaciones en 48 idiomas. Encontró que las personas organizan el lenguaje de manera natural en Unidades de Entonación, o breves unidades rítmicas, que ocurren cada 1.6 segundos, indicó la universidad.

Así, esos patrones permiten a quienes escuchan seguir conversaciones, tomar turnos para hablar y procesar la información de manera efectiva, indicó.

Ritmo en los idiomas

Lo notable es que este ritmo se mantiene constante en diferentes edades, idiomas y culturas, incluso en idiomas en peligro de extinción hablados en zonas remotas. Lo cual parece indicar que el ritmo en el habla no es sólo cultural, sino profundamente biológico y está vinculado con la manera en la que el cerebro humano maneja la memoria, la atención y la acción voluntaria, señaló.

Los hallazgos podrían mejorar los métodos de aprendizaje de idiomas, el desarrollo de tecnología del habla y los tratamientos para los trastornos del habla, según se indicó en el estudio.