Rinoceronte Blanco: el robot chino que impone récord Guinness en velocidad

El Rinoceronte Blanco, robot que ganó récord de velocidad. Foto: Xinhua

El robot cuadrúpedo “Rinoceronte Blanco”, desarrollado por la Universidad de Zhejiang, logró correr 100 metros en 16.33 segundos. Rompiendo la marca mundial anterior y ganando un lugar en el Libro Guinness de los Récords.

El récord y su relevancia

La institución anunció que el robot completó la prueba en un centro de Hangzhou, capital de la provincia oriental china de Zhejiang. Con este tiempo, superó el récord anterior de 19.87 segundos establecido por el robot “Hound” de la República de Corea.

Para poner en perspectiva este logro, el récord mundial humano en los 100 metros lisos es de 9.58 segundos, alcanzado por Usain Bolt en 2009 en Berlín.

Tecnología detrás del Rinoceronte Blanco

El robot, Rinoceronte Blanco (White Rhino, en inglés), fue desarrollado por el Centro de Mecánica X, la Escuela de Aeronáutica y Astronáutica y el Centro Global de Innovación Científica y Tecnológica de Hangzhou.

“Éste fue un objetivo muy exigente”, explicó el profesor Wang Hongtao, líder del proyecto. Detalló que la carrera no sólo mide potencia y velocidad, sino también estabilidad y control en movimientos rápidos.

El avance clave se encuentra en un diseño avanzado de robots, basado en la simulación de la dinámica de cada articulación y actuador antes de la construcción, para encontrar una solución óptima desde el inicio.

Un robot con “músculos de competición”

El Centro de Mecánica X desarrolló actuadores solenoides articulares de alta densidad de potencia, capaces de ofrecer un par de salida elevado y respuesta rápida, comparables a un sistema muscular de alto rendimiento.

Además, las capacidades de movimiento inteligente del robot provienen de una estrategia de control dinámico basada en aprendizaje por refuerzo.

Futuro y aplicaciones

El doctor Cheng Shaowen, integrante del equipo, destacó que el Rinoceronte Blanco puede cargar hasta 100 kilogramos, lo que lo convierte en un robot no sólo rápido, sino también útil para tareas pesadas. En el futuro, se espera que se utilice a estos robots en rescate en desastres, transporte en terrenos extremos y otras áreas donde la velocidad se combine con resistencia.