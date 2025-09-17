Robots en el hogar: de masajistas a mascotas electrónicas

GENERANDO AUDIO...

Dan masajes y ayudan en tareas del hogar. Foto: Xinhua

Durante la Exposición Mundial de la Industria Inteligente 2025, una multitud de visitantes se reunió en el estand de Agile Robots para observar cómo un brazo robótico se movía con precisión sobre la cintura de un participante.

Utilizando sensores para detectar la tensión muscular y aplicar la presión ideal para un masaje, el brazo robótico provocó exclamaciones de asombro: “¡Su técnica es incluso mejor que la de un masajista experimentado!”.

Robots da masajes y cuida tu salud

El robot para el cuidado de la salud desarrollado por Agile Robots, con sede en Beijing, llamado “Dabai”, está equipado con sensores táctiles y algoritmos de inteligencia artificial (IA), lo que le permite ofrecer a los usuarios servicios profesionales de masaje.

La exposición, realizada del 5 al 8 de septiembre, se centró en la “IA+” y los Vehículos Inteligentes Conectados de Nueva Energía. El evento atrajo a más de 600 empresas nacionales e internacionales, con más de 3 mil innovaciones en la industria inteligente.

Un punto destacado fueron los diversos productos robóticos inteligentes dirigidos a los hogares chinos.

Innovaciones para el hogar

“La industria de los servicios de fisioterapia depende de las habilidades del terapeuta y enfrenta desafíos como largos periodos de formación y alta rotación del personal”, explicó Zhang Mingfeng, supervisor eléctrico de Agile Robots.

Zhang añadió que Dabai puede identificar meridianos y puntos de acupuntura individuales. “Basado en macrodatos y algoritmos de IA, el robot proporciona fisioterapia automatizada con localización precisa y control de fuerza, igual que un fisioterapeuta profesional”, indicó.

Robots que cantan, bailan y limpian el suelo

Desde robots humanoides que cantan y bailan, hasta máquinas para limpiar suelos y mascotas electrónicas, una variedad de dispositivos avanzados está llegando a los hogares chinos.

“Los robots no son máquinas frías con carcasas de acero. Nuestro objetivo es crear una tecnología que ayude”, afirmó Xi E’e, directora de operaciones de marca de un parque de innovación industrial en Chongqing.

Durante la exposición se presentaron varios productos innovadores, entre ellos un lector de braille, una lámpara inteligente para dormir, un robot cortacésped modular y un vehículo eléctrico de camping que también funciona como estación de carga móvil.

“Estos productos innovadores abarcan escenarios como el uso doméstico, la atención médica y las actividades al aire libre, ya que los robots inteligentes satisfacen las diversas demandas de los consumidores”, añadió Xi.

Industria en crecimiento

El avance está respaldado por el sólido desarrollo de la industria china de robots inteligentes. Según la Conferencia Mundial de Robótica 2025, China se ha mantenido como el mayor mercado mundial de robots industriales durante 12 años consecutivos.

En 2024, la producción de robots de servicio superó los 10.5 millones de unidades, un aumento interanual de 34.3%.

De acuerdo con Morgan Stanley, el mercado chino de robótica crecerá de 47 mil millones de dólares en 2024 a 108 mil millones en 2028, con los robots de servicio alcanzando una tasa de crecimiento anual compuesta del 25%.

Tecnología para la vida diaria

En la sala de exposiciones, las risas de los niños reflejaban cómo la tecnología transforma la vida cotidiana.

“Mi hija está muy interesada en este robot mascota de escritorio y planeamos comprarle uno”, comentó Li Qing, quien asistió al evento con su hija de seis años.

El producto es un robot con forma de gatito que conversa, muestra expresiones y funciona como asistente de aprendizaje y compañero.

La industria robótica china acelera su desarrollo hacia la producción a gran escala, la reducción de costos y la consolidación de una cadena de suministro completa, desde el diseño hasta el ensamblaje.

“Este producto de mil yuanes reduce el umbral para que los hogares posean robots inteligentes, haciendo que la tecnología sea más accesible”, aseguró un miembro del personal de la exposición.