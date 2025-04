¿Sabías que Borges jugaba al Go? Ahora un robot lo enseña en Argentina

GENERANDO AUDIO...

El tradicional juego chino ahora usa robot. Foto: Xinhua

El milenario juego de mesa chino Go, también conocido como Weiqi, gana cada vez más adeptos en Argentina, y para impulsar su difusión, la Asociación Argentina del Juego de Go (AAJG) organizó una jornada especial en la ciudad de Buenos Aires, donde los participantes pudieron jugar con un robot traído desde China.

La actividad, realizada en la Escuela N.º 5 “Úrsula Llames de Lapuente”, en el barrio de Palermo, en la zona norte de la capital argentina, reunió a personas de todas las edades en un entorno de aprendizaje y diversión.

El juego que encantó a Borges, el Go

La jornada de este sábado confirmó el creciente interés por el Go en Argentina e incluyó amenas conversaciones de los participantes sobre estrategias, variantes, territorios y tácticas de este milenario juego. El Go es un juego de estrategia abstracta para dos jugadores, con unos 4 mil años de historia. En la antigua China, era considerado una de las artes intelectuales más elevadas. En Argentina, cuenta con entusiastas desde hace años, entre ellos el escritor Jorge Luis Borges, quien le dedicó un poema en el que lo describe como “ese otro ajedrez de Oriente, cuyo tablero es un mapa del Universo“

Un robot para enseñar estrategia

El presidente de la AAJG, Santiago Laplagne, dijo en entrevista con Xinhua que trajo personalmente el robot desde China, un destino al que viajó este año por razones laborales. El robot juega al Go y permite a los interesados conocer más sobre tácticas y estrategias.

El objetivo principal del robot, según Laplagne, es la divulgación del juego. “Sabemos que a los chicos, a todo el mundo, les gusta mucho la idea de poder jugar contra un robot, y trae mucha curiosidad. Jugar contra un robot los entusiasma y despierta su interés por aprender“, expresó.

Asombro, curiosidad y aprendizaje

El matemático agregó que ahora llevan el robot a todas las actividades posibles de promoción del Go, donde genera asombro y diversión. “Despierta mucha curiosidad, lo ponemos y ya simplemente ven al robot moviéndose, atrae mucho a los chicos a ver de qué se trata, y los chicos enseguida se animan a jugar contra el robot“, afirmó.

Laplagne mencionó que muchos niños que se acercan no conocen las reglas del Go, pero con unas pocas indicaciones básicas, como jugar en las intersecciones y rodear al oponente, comienzan rápidamente a entender y disfrutar el juego.

Sembrar la semilla del interés

“Ésa es la idea, traer el robot acá para que los chicos puedan animarse, les dé curiosidad, jueguen, después vayan aprendiendo y después tal vez vuelvan a su casa, puedan seguir aprendiendo, nosotros les damos algunos folletos de dónde pueden encontrar el material“, detalló el experto jugador.

Agregó que “a nadie le preocupa jugar contra el robot, ganar o perder. Simplemente, ya la idea de jugar contra el robot les atrae, les gusta y les divierte“.

Una herramienta educativa común en China

Laplagne explicó que si bien en Argentina es una “novedad y están todos muy sorprendidos“, en China este tipo de herramientas se usa ampliamente con fines educativos.

“La gente que juega al Go ya lo conoce y lo toma simplemente como una herramienta educativa más. Si vas a una escuela, algunos padres lo compran para sus chicos, lo tienen como una herramienta, pero ya no es algo tan ajeno en China. No es algo tan exótico, incluso los programas para jugar contra la computadora al Go también son bastante comunes. En China es más como una herramienta, disponible para la educación. Acá la traemos un poco para compartir las cosas de China en Argentina“, resumió el entrevistado.

Testimonios: una niña y su experiencia con el Go

En la actividad también participaron niños como Elena, de 8 años, quien contó a Xinhua que primero aprendió ajedrez y luego Go, el cual consideró “un poco difícil“.

Sobre el robot, dijo que es “muy listo y que jugar con él es divertido, aunque pierdas, porque lo importante es divertirse“.