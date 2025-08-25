Starbucks gana terreno en China; Luckin acelera la carrera del café

GENERANDO AUDIO...

La tradicional cadena compite en China contra su rival local. Foto: Xinhua

El mercado del café en China hierve más fuerte que nunca. Starbucks logró en el último trimestre un crecimiento de 8% en ingresos en el país asiático, mientras su rival local, Luckin Coffee, sigue expandiéndose con cifras de vértigo.

Starbucks suma ventas y más tiendas

La cadena estadounidense alcanzó 790 millones de dólares en ingresos en China entre abril y junio, su tercer trimestre consecutivo de crecimiento interanual. Las ventas en tiendas comparables crecieron 2%, gracias a un mayor número de transacciones.

Starbucks cerró el periodo con 7 mil 828 tiendas en China, tras abrir 70 nuevas y llegar a 17 nuevos mercados distritales. Además, sus márgenes de beneficio se mantuvieron en dos dígitos, consolidando la operación en el país.

La compañía atribuyó el repunte a la innovación en bebidas sin azúcar, campañas de mercadeo integradas y el auge de los pedidos a domicilio.

Luckin mantiene la presión

Pero mientras Starbucks refuerza su posición, Luckin Coffee continúa su expansión a gran escala. La marca china reportó un aumento de 47.1% en ingresos, alcanzando mil 720 millones de dólares en el segundo trimestre.

En sólo tres meses, abrió 2 mil 109 nuevas tiendas, la mayoría en China, elevando su total a 26 mil 206 locales a nivel mundial. Además, sus ventas comparables crecieron 13.4% y alcanzó un récord de 91.7 millones de clientes mensuales.

Café, té y nuevas tendencias

El mercado del café en locales comerciales de China, valorado en 15 mil millones de dólares, evoluciona hacia propuestas más diversas: bebidas sin café, tés helados y lattes de té ganan popularidad.

De acuerdo con Mintel China, Starbucks duplicó sus ventas de tés batidos helados y redujo precios en varias bebidas no cafeteras para ampliar su alcance bajo la estrategia de “bebidas para todo el día”.

Tanto Starbucks como Luckin apuestan por la innovación y la expansión hacia ciudades más pequeñas de China, donde el consumo apenas comienza a despegar.