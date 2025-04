GENERANDO AUDIO...

Té de burbujas, sensación que viene de China. Foto: Xinhua

El té de burbujas, también conocido como bubble tea o té boba, es una bebida que llegó desde China a Argentina y se ha popularizado entre personas de todas las edades, especialmente los jóvenes, que disfrutan de los distintos sabores y variadas combinaciones que la infusión ofrece.

¿Qué es el té de burbujas y por qué está de moda?

La bebida se remonta a la década de 1980, cuando propietarios de salones de té en China comenzaron a añadir bolas de tapioca al té frío. Con el tiempo, esta mezcla se convirtió en una moda que se extendió por toda Asia, y más adelante, llegó a Europa y América. Hoy, el té de burbujas en Argentina se suma a la creciente lista de tendencias gastronómicas de origen asiático.

El furor por el bubble tea en Buenos Aires

Actualmente, esta bebida se puede encontrar en locales comerciales de varios distritos de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en el Barrio Chino, ubicado en Belgrano, al norte de la capital argentina. Allí, Xinhua constató durante una recorrida el auge que se vivencia a partir de una amplia gama de tiendas que muestran una verdadera fiebre por el té de burbujas.

Una de ellas se encuentra en la esquina de las calles Mendoza y Montañeses, hasta donde llegaron Clara, de 11 años, junto a su madre Florencia, de 41 años, provenientes del distrito de Ramos Mejía, con la finalidad de conocer la bebida.

La niña contó que quiso probar el bubble tea porque “es superviral en las redes sociales, todos quieren probarlo y es la experiencia. En el colegio se habla de eso también”.

“El té negro, el té rojo y el té verde son los que están de moda”, agregó Clara, que siempre toma té y a quien la experiencia le encantó. “Está concentrado abajo y vas chupando. Y se van saliendo las bolitas, es muy interesante encontrarse con las bolitas, es muy rico”, describió.

Lo que dicen los fanáticos del té boba

Su madre afirmó que llegó al lugar por idea de su hija. “Ella quería probar por primera vez el ‘bubble tea‘. Y yo voy a hacer la experiencia con ella, con el té rojo”, señaló.

La mujer, que suele tomar té tradicional, en hebras, se mostró contenta con “esta experiencia, que es nueva”. “Es interesante el concentrado que genera la burbuja, el sabor bien concentrado del té… está bueno”, afirmó.

¿Qué tiene de especial esta bebida?

El punto saliente de la infusión está representado por divertidas bolitas masticables que se conocen como “perlas” o “burbujas”, hechas de almidón de tapioca o, en algunos casos, de batata. Estas perlas son apenas dulces, lo que permite saborear y disfrutar la esencia del té de base.

El té de burbujas se sirve en vasos transparentes con un sorbete más grueso que los convencionales, para que mientras se bebe, las bolitas salgan disparadas y puedan masticarse al tiempo que se disfruta la infusión.

En Argentina, donde es común tomar mate o café, ahora también se escucha a gente pedir bubble tea con jazmín, leche cremosa, dulce de pistacho, chocolate, mango, coco, azúcar negro, dulce de leche o caramelo. La bebida china en tendencia combina sabor, textura y una experiencia divertida.

Conexión con la cultura china

El entusiasmo por esta bebida también ha generado un interés por conocer más de China y todo lo que el país asiático tiene para ofrecer. Susana, vecina de la ciudad de Buenos Aires, confesó que le “encanta el bubble tea. Vengo casi todos los días a buscarme uno. Las bobas son espectaculares”.

Dijo que conoció la bebida gracias a una amiga y que, desde entonces, no ha dejado de consumirla. “La primera vez fue hace un año. Yo no la conocía y, cuando me salían esas bolitas, yo pensaba ¿Qué es esto? Cuando pregunté qué era, me contaron, me encantó y no paré de tomarla”, relató.

Susana ha viajado a China, un país del que le gusta “todo”, y mencionó que también disfruta del té tradicional y conoce la ceremonia del té chino. “Es diferente del té de burbujas, porque aquella ceremonia es más lenta, más espiritual. Esto es moderno, rápido, fresco”, concluyó.

La experiencia de prepararlo: sabores más pedidos

Rocío, una joven que trabaja en el Barrio Chino preparando bubble tea, contó que “el que más piden es el té rojo con perlitas, o Ceylon Bubble Tea”. Recordó que al principio le llamó la atención ver tantas combinaciones de sabores y que muchos clientes llegan con curiosidad.

“Me preguntan si las perlas son comestibles o si son ricas. Los ves emocionados por probar algo nuevo”, explicó. Entre los favoritos, mencionó el “Mango Coco Sagu”, una mezcla de té con mango, leche de coco y miniperlas de tapioca. “¡Es una mezcla muy rica!”, dijo sonriendo.