Traje espacial chino logra récord: 20 caminatas extravehiculares

Los trajes para astronautas se han usado 20 veces. Foto: Xinhua

El traje espacial extravehicular B, utilizado por el astronauta Chen Dong el 15 de agosto durante la tercera serie de actividades extravehiculares (EVA, siglas en inglés) de la tripulación del Shenzhou-20 a bordo de la estación espacial orbital china, ha participado en 20 EVA, según informó el Centro de Investigación y Entrenamiento de Astronautas de China.

De esta forma, el traje se convirtió en el primero de su tipo en la estación espacial china en alcanzar el objetivo de prolongar su vida útil de realizar 20 EVA en 4 años.

Ocho misiones y 11 astronautas han usado el traje

El traje espacial extravehicular B de la estación espacial china ha sido utilizado por 11 astronautas durante ocho misiones espaciales tripuladas, de acuerdo con Zhang Wanxin, integrante del centro.

Un traje espacial extravehicular es el equipo principal de los astronautas durante las EVA en el espacio. Este instrumento garantiza su seguridad y permite operaciones eficientes fuera de la cabina.

Características del traje Feitian de segunda generación

El traje espacial extravehicular Feitian de segunda generación a bordo de la estación espacial china tiene una vida útil de tres años en órbita. Durante los cuales puede utilizarse en EVA al menos 15 veces, de acuerdo con sus estándares de diseño.

El traje espacial extravehicular de la estación espacial china es el primer producto de vuelo en China en el que se ha realizado una evaluación de vida útil en órbita y se ha extendido su uso.

Nuevos trajes D y E listos para futuras EVA

El 15 de julio, la nave de carga Tianzhou-9 entregó un nuevo lote de suministros a la estación espacial china. También se incluyó dos conjuntos de trajes espaciales extravehiculares Feitian de segunda generación, identificados como D y E.

Los trajes espaciales extravehiculares D y E han sido desembalados e inspeccionados, y se encuentran en buen estado. Se pondrán en uso gradualmente en futuras EVA, afirmó Zhang.

Avances tecnológicos frente a la primera generación

En comparación con los trajes espaciales extravehiculares Feitian de primera generación del país, los de segunda generación presentan avances tecnológicos clave. Según informó Zhang estas son sus ventajas:

Tienen una vida útil más larga

Son más seguros y confiables

Resultan más eficientes en el apoyo a las operaciones de los astronautas,

Brindan un fuerte apoyo a las EVA durante la construcción y operación de la estación espacial de China

