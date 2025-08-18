GENERANDO AUDIO...

El futuro del transporte ya es hoy en China. Foto: Xinhua

Si alguien quiere saber cómo será el transporte en los próximos años, no necesita una máquina del tiempo. Sólo tiene que aterrizar en Guangzhou. Desde el momento en que llegué a esta ciudad del sur de China, me encontré con algo que parecía sacado de una película: tomé un taxi autónomo desde el aeropuerto, recorrí el centro en un minibús sin conductor, y cerré mi día volando en un vehículo aéreo no tripulado a más de 80 metros de altura para evitar el tráfico.

Esta fue exactamente la experiencia que viví durante una visita de trabajo a Guangzhou. Y lo que vi durante mis tres días de estancia superó todas las expectativas.

El viaje comienza con un taxi autónomo

Después de recoger mi maleta, abrí una app en mi celular, seleccioné mi destino y subí al Robotaxi. Me abroché el cinturón de seguridad y el vehículo arrancó solo desde el Aeropuerto Internacional Baiyun. Frente a mí estaba un inspector de seguridad, pero no tocó el volante en ningún momento.

“¿Es más caro que un taxi normal?”, le pregunté. “Cuesta lo mismo”, respondió Chen Haosheng, de la empresa Pony.ai, que opera una de las rutas de demostración en la ciudad. “De hecho, podemos hacer hasta 15 viajes al día, y cada vez más personas lo usan”.

El Robotaxi está equipado con radares, sensores de ondas milimétricas y cámaras de alta definición que detectan peatones, obstáculos y condiciones del camino. El trayecto fue fluido, sin frenadas bruscas y con una velocidad constante. El viaje al centro de Guangzhou duró menos de una hora y costó menos de 100 yuanes (unos 14 dólares).

Autobuses autónomos

Una parada obligada es la Torre de Cantón, una de las más altas de Asia. Justo ahí, Wenyuan Zhixing puso en marcha un servicio de autobuses autónomos que recorren el estuario, pensados tanto para turistas como para residentes.

Desde 2018, Guangzhou ha sido pionera en abrir sus calles a pruebas con vehículos inteligentes y sin conductor. Hoy cuenta con más de mil 340 carreteras de prueba y más de 2 mil 600 km habilitados para que circulen estos vehículos. El kilometraje acumulado ya supera los 24 millones de kilómetros y más de 1.3 millones de horas de prueba.

En mayo de este año, Wenyuan Zhixing anunció que abrirá ocho rutas más de servicio autónomo que funcionarán las 24 horas y bajo cualquier clima.

Volar sin piloto: así es viajar en un dron para pasajeros

Nada me preparó para lo que vendría después. En una pista cerca del puerto de Guangzhou, vi descender un EH216-S, un dron del tamaño de un coche pequeño. Me recibió Xue Peng, vicepresidente de EHang, quien descendió del aparato tras completar un vuelo de prueba.

Este vehículo aéreo sin piloto tiene 16 hélices, no requiere licencia para los pasajeros, y ya ha realizado más de 60 mil vuelos seguros en todo el mundo. “Somos pasajeros, no pilotos”, me dijo. “Solo subes, te sientas, y disfrutas del trayecto”.

El EH216-S ya cuenta con certificación oficial de la Administración de Aviación Civil de China, lo que significa que pronto entrará en operación comercial. En Guangzhou y Hefei, ya se están habilitando estaciones donde las personas podrán comprar boletos y volar por la ciudad.

¿Qué es la economía de baja altitud?

Desde 2024, el término “economía de baja altitud” forma parte del plan nacional del gobierno chino. Se refiere al desarrollo de servicios y tecnologías aéreas por debajo de los mil metros de altura, como taxis voladores, logística aérea y transporte médico.

Se espera que este mercado alcance los 1.5 billones de yuanes en 2025, y llegue hasta los 3.5 billones para 2035.

Guangzhou ya publicó un plan para convertirse en la primera ciudad del país con vuelos tripulados comerciales, y prevé generar un mercado local de 30 mil millones de yuanes en transporte aéreo urbano, vuelos cortos y servicios personalizados.

¿Es seguro viajar sin chofer ni piloto?

Tanto los vehículos autónomos como los drones están equipados con sistemas avanzados de seguridad, y son monitoreados en todo momento. Las regulaciones en Guangzhou permiten estas pruebas desde hace años y han establecido un marco legal que garantiza la protección de los usuarios.

En mis tres días en Guangzhou no me sentí inseguro en ningún momento. Lo que parecía ciencia ficción, ya es parte de la vida diaria.

El futuro del transporte ya llegó

La combinación de vehículos autónomos en tierra y drones tripulados en el aire está cambiando la forma en que miles de personas se mueven en ciudades como Guangzhou. Lo que antes sólo veíamos en películas, hoy ya es una realidad.

Moverse sin conductores ni pilotos, con sólo unos clics desde el celular, es posible. Y está sucediendo ahora.