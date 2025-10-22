GENERANDO AUDIO...

Esta supercomputadora procesa a una velocidad de mil billones. Foto: Xinhua

La computadora cuántica superconductora de China, similar al modelo “Zuchongzhi 3.0”, ha sido desplegada para uso comercial, lo que marca un paso crucial hacia la aplicación práctica de la computación cuántica. La computadora procesa tareas de muestreo de circuitos cuánticos aleatorios a una velocidad 1,000 billones de veces más rápida que la supercomputadora más potente del mundo.

Utilizando la misma serie de chips del “Zuchongzhi 3.0”, la máquina, con 105 cúbits legibles y 182 acopladores, se implementó por un equipo de China Telecom Quantum Group (CTQG, siglas en inglés) y QuantumCTek Co., Ltd., empresas líderes en computación cuántica con sede en Hefei, capital de la provincia oriental china de Anhui.

La computación cuántica está ampliamente considerada como una tecnología clave para la próxima generación de la revolución de la información.

Prototipo cuántico chino rompe marcas de velocidad

En marzo de este año, científicos chinos, entre ellos Pan Jianwei, Zhu Xiaobo y Peng Chengzhi, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, construyeron con éxito el prototipo de computación cuántica superconductora de 105 cúbits “Zuchongzhi 3.0”, batiendo una vez más el récord mundial de ventaja computacional cuántica en sistemas superconductores.

La ventaja computacional cuántica, también conocida como supremacía cuántica, se refiere al punto en el que las computadoras cuánticas superan a las supercomputadoras clásicas más avanzadas en tareas específicas.

Uso global mediante plataforma en la nube

Zhang Xinfang, investigador sénior en computación cuántica de CTQG, afirmó que esta computadora cuántica, que ostenta la “mayor ventaja computacional cuántica”, se conectará a la plataforma de computación cuántica en la nube “Tianyan”, lo que la hará accesible a usuarios de todo el mundo.

Desde su lanzamiento en noviembre de 2023, la plataforma ha recibido más de 37 millones de visitas, abarcando usuarios en más de 60 países y regiones, y el número de tareas experimentales ha superado los 2 millones.