10 principales causas de muerte en mujeres y hombres, según INEGI
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer las 10 principales causas de muerte en mujeres y hombres de México, correspondiente al año de 2024. De los datos presentados, coincidió que los tres primeros sitios por fallecimiento de ambos sexos coincidieron. Se trata de: enfermedades del corazón, diabetes mellitus y tumores malignos.
Para elaborar este informe, se destacó que el top 10 de causas se basa en enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles y externas.
¿Cuáles fueron las principales causas de muerte en mujeres durante 2024?
El informe de causas de muerte en mujeres lo encabezaron las enfermedades del corazón, con 89 mil 576 casos, seguido de diabetes mellitus con 49 mil 940. El reporte completo es el siguiente:
- Enfermedades del corazón: 89 mil 576 casos
- Diabetes mellitus: 56 mil 467 casos
- Tumores malignos: 49 mil 940 casos
- Enfermedades cerebrovasculares: 16 mil 946 casos
- Influenza y neumonía: 16 mil 326 casos
- Enfermedades del hígado: 11 mil 312casos
- Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas: 9 mil 270 casos
- Accidentes: 8 mil 805 casos
- Insuficiencia renal: 7 mil 691 casos
- Septicemia: 4 mil 370 casos
Principales causas de muerte en hombres durante 2024
Los datos del INEGI revelaron que las enfermedades del corazón ocupan el primer lugar por causas de muerte más comunes en México. siendo las enfermedades del corazón la principal causa de decesos en varones. El reporte completo de causas es el siguiente:
- Enfermedades del corazón: 102 mil 972 casos
- Diabetes mellitus: 56 mil 170 casos
- Tumores malignos: 45 mil 296 casos
- Accidentes: 30 mil 885 casos
- Enfermedades del hígado: 29 mil 390 casos
- Agresiones (homicidios): 29 mil 183 casos
- Influenza y neumonía: 19 mil 984 casos
- Enfermedades cerebrovasculares: 17 mil 873 casos
- Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas: 9 mil 870 casos
- Insuficiencia renal: 9 mil 705 casos
Principal causa de muerte en mujeres y hombres por estado
- Aguascalientes: enfermedades del corazón en mujeres 598; en hombres 699
- Baja California: enfermedades del corazón en mujeres mil 856; en hombres 2 mil 842
- Baja California Sur: enfermedades del corazón en mujeres 379; en hombres 579
- Campeche: enfermedades del corazón en mujeres 662; en hombres 856
- Coahuila: enfermedades del corazón en mujeres 2 mil 219; en hombres 2 mil 855
- Colima: enfermedades del corazón en mujeres 397; en hombres fue agresiones (homicidios) con 587
- Chiapas: enfermedades del corazón en mujeres 3 mil 249; en hombres 3 mil 866
- Chihuahua: enfermedades del corazón en mujeres 2 mil 667; en hombres 3 mil 380
- CDMX: enfermedades del corazón en mujeres 8 mil 871; en hombres 7 mil 934
- Durango: enfermedades del corazón en mujeres mil 338; en hombres mil 714
- Guanajuato: enfermedades del corazón en mujeres 4 mil 607; en hombres 4 mil 991
- Guerrero: enfermedades del corazón en mujeres mil 920; en hombres 2 mil 250
- Hidalgo: enfermedades del corazón en mujeres 2 mil 335; en hombres 2 mil 586
- Jalisco: enfermedades del corazón en mujeres 5 mil 568; en hombres 6 mil 681
- Estado de México: enfermedades del corazón en mujeres 10 mil 303; en hombres 11 mil 213
- Michoacán: enfermedades del corazón en mujeres 3 mil 539; en hombres 3 mil 848
- Morelos: enfermedades del corazón en mujeres mil 663; en hombres mil 838
- Nayarit: enfermedades del corazón en mujeres 660; en hombres 841
- Nuevo León: enfermedades del corazón en mujeres 4 mil 012; en hombres 5 mil 168
- Oaxaca: enfermedades del corazón 3 mil 505; en hombres 3 mil 374
- Puebla: enfermedades del corazón en mujeres 5 mil 262; en hombres 5 mil 169
- Querétaro: enfermedades del corazón en mujeres mil 266; en hombres mil 433
- Quintana Roo: enfermedades del corazón en mujeres 598; en hombres 844
- San Luis Potosí: enfermedades del corazón en mujeres 2 mil 384; en hombres 2 mil 806
- Sinaloa: enfermedades del corazón en mujeres mil 732; en hombres 2 mil 222
- Sonora: enfermedades del corazón en mujeres mil 927; en hombres 2 mil 732
- Tabasco: enfermedades del corazón en mujeres mil 827; en hombres 2 mil 330
- Tamaulipas: enfermedades del corazón en mujeres 2 mil 384; en hombres 3 mil 220
- Tlaxcala: enfermedades del corazón en mujeres 902; en hombres mil 019
- Veracruz: enfermedades del corazón en mujeres 7 mil 860; en hombres 8 mil 496
- Yucatán: enfermedades del corazón en mujeres mil 776; en hombres 2 mil 177
- Zacatecas: enfermedades del corazón en mujeres mil 069; en hombres mil 228
Este informe con las principales causas de muerte en mujeres y hombres, por cada entidad del país, refleja a las enfermedades del corazón como la principal razón de fallecimiento en mujeres; mientras que, en hombres también, salvo por el estado de Colima, donde el primer lugar de decesos en varones se debió a las agresiones (homicidios).
10 principales causas de muerte en mexicanos durante 2024
El informe del INEGI presentó que entre las causas de muerte en mujeres y hombres de nuestro país, en términos generales, tiene a las enfermedades del corazón en primer lugar, con 192 mil 563 casos. El desglose del Top 10 fue el siguiente:
- Enfermedades del corazón: 192 mil 563 casos
- Diabetes mellitus: 112 mil 641 casos
- Tumores malignos: 95 mil 237 casos
- Enfermedades del hígado: 40 mil 704 casos
- Accidentes: 39 mil 729 casos
- Influenza y neumonía: 36 mil 316 casos
- Enfermedades cerebrovasculares: 34 mil 819 casos
- Agresiones (homicidios): 33 mil 241 casos
- Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas: 19 mil 140 casos
- Insuficiencia renal: 17 mil 396 casos
Es importante recordar que ante cualquier dolencia o padecimiento, no hay que automedicarse. Se debe acudir con un médico para que él sea quien haga una evaluación correcta y recomiende el mejor tratamiento posible.