10 principales causas de muerte en mujeres y hombres, según INEGI

Causas de muerte en mujeres y hombres en México. Foto: Getty

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer las 10 principales causas de muerte en mujeres y hombres de México, correspondiente al año de 2024. De los datos presentados, coincidió que los tres primeros sitios por fallecimiento de ambos sexos coincidieron. Se trata de: enfermedades del corazón, diabetes mellitus y tumores malignos.

Para elaborar este informe, se destacó que el top 10 de causas se basa en enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles y externas.

¿Cuáles fueron las principales causas de muerte en mujeres durante 2024?

El informe de causas de muerte en mujeres lo encabezaron las enfermedades del corazón, con 89 mil 576 casos, seguido de diabetes mellitus con 49 mil 940. El reporte completo es el siguiente:

Enfermedades del corazón: 89 mil 576 casos

Diabetes mellitus: 56 mil 467 casos

Tumores malignos: 49 mil 940 casos

Enfermedades cerebrovasculares: 16 mil 946 casos

Influenza y neumonía: 16 mil 326 casos

Enfermedades del hígado: 11 mil 312casos

Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas: 9 mil 270 casos

Accidentes: 8 mil 805 casos

Insuficiencia renal: 7 mil 691 casos

Septicemia: 4 mil 370 casos

Principales causas de muerte en hombres durante 2024

Los datos del INEGI revelaron que las enfermedades del corazón ocupan el primer lugar por causas de muerte más comunes en México. siendo las enfermedades del corazón la principal causa de decesos en varones. El reporte completo de causas es el siguiente:

Enfermedades del corazón: 102 mil 972 casos

Diabetes mellitus: 56 mil 170 casos

Tumores malignos: 45 mil 296 casos

Accidentes: 30 mil 885 casos

Enfermedades del hígado: 29 mil 390 casos

Agresiones (homicidios): 29 mil 183 casos

Influenza y neumonía: 19 mil 984 casos

Enfermedades cerebrovasculares: 17 mil 873 casos

Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas: 9 mil 870 casos

Insuficiencia renal: 9 mil 705 casos

Principal causa de muerte en mujeres y hombres por estado

Aguascalientes: enfermedades del corazón en mujeres 598; en hombres 699

Baja California: enfermedades del corazón en mujeres mil 856; en hombres 2 mil 842

Baja California Sur: enfermedades del corazón en mujeres 379; en hombres 579

Campeche: enfermedades del corazón en mujeres 662; en hombres 856

Coahuila: enfermedades del corazón en mujeres 2 mil 219; en hombres 2 mil 855

Colima: enfermedades del corazón en mujeres 397; en hombres fue agresiones (homicidios) con 587

Chiapas: enfermedades del corazón en mujeres 3 mil 249; en hombres 3 mil 866

Chihuahua: enfermedades del corazón en mujeres 2 mil 667; en hombres 3 mil 380

CDMX: enfermedades del corazón en mujeres 8 mil 871; en hombres 7 mil 934

Durango: enfermedades del corazón en mujeres mil 338; en hombres mil 714

Guanajuato: enfermedades del corazón en mujeres 4 mil 607; en hombres 4 mil 991

Guerrero: enfermedades del corazón en mujeres mil 920; en hombres 2 mil 250

Hidalgo: enfermedades del corazón en mujeres 2 mil 335; en hombres 2 mil 586

Jalisco: enfermedades del corazón en mujeres 5 mil 568; en hombres 6 mil 681

Estado de México: enfermedades del corazón en mujeres 10 mil 303; en hombres 11 mil 213

Michoacán: enfermedades del corazón en mujeres 3 mil 539; en hombres 3 mil 848

Morelos: enfermedades del corazón en mujeres mil 663; en hombres mil 838

Nayarit: enfermedades del corazón en mujeres 660; en hombres 841

Nuevo León: enfermedades del corazón en mujeres 4 mil 012; en hombres 5 mil 168

Oaxaca: enfermedades del corazón 3 mil 505; en hombres 3 mil 374

Puebla: enfermedades del corazón en mujeres 5 mil 262; en hombres 5 mil 169

Querétaro: enfermedades del corazón en mujeres mil 266; en hombres mil 433

Quintana Roo: enfermedades del corazón en mujeres 598; en hombres 844

San Luis Potosí: enfermedades del corazón en mujeres 2 mil 384; en hombres 2 mil 806

Sinaloa: enfermedades del corazón en mujeres mil 732; en hombres 2 mil 222

Sonora: enfermedades del corazón en mujeres mil 927; en hombres 2 mil 732

Tabasco: enfermedades del corazón en mujeres mil 827; en hombres 2 mil 330

Tamaulipas: enfermedades del corazón en mujeres 2 mil 384; en hombres 3 mil 220

Tlaxcala: enfermedades del corazón en mujeres 902; en hombres mil 019

Veracruz: enfermedades del corazón en mujeres 7 mil 860; en hombres 8 mil 496

Yucatán: enfermedades del corazón en mujeres mil 776; en hombres 2 mil 177

Zacatecas: enfermedades del corazón en mujeres mil 069; en hombres mil 228

Este informe con las principales causas de muerte en mujeres y hombres, por cada entidad del país, refleja a las enfermedades del corazón como la principal razón de fallecimiento en mujeres; mientras que, en hombres también, salvo por el estado de Colima, donde el primer lugar de decesos en varones se debió a las agresiones (homicidios).

10 principales causas de muerte en mexicanos durante 2024

El informe del INEGI presentó que entre las causas de muerte en mujeres y hombres de nuestro país, en términos generales, tiene a las enfermedades del corazón en primer lugar, con 192 mil 563 casos. El desglose del Top 10 fue el siguiente:

Enfermedades del corazón : 192 mil 563 casos

: 192 mil 563 casos Diabetes mellitus : 112 mil 641 casos

: 112 mil 641 casos Tumores malignos : 95 mil 237 casos

: 95 mil 237 casos Enfermedades del hígado : 40 mil 704 casos

: 40 mil 704 casos Accidentes : 39 mil 729 casos

: 39 mil 729 casos Influenza y neumonía : 36 mil 316 casos

: 36 mil 316 casos Enfermedades cerebrovasculares : 34 mil 819 casos

: 34 mil 819 casos Agresiones (homicidios) : 33 mil 241 casos

: 33 mil 241 casos Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas : 19 mil 140 casos

: 19 mil 140 casos Insuficiencia renal: 17 mil 396 casos

Es importante recordar que ante cualquier dolencia o padecimiento, no hay que automedicarse. Se debe acudir con un médico para que él sea quien haga una evaluación correcta y recomiende el mejor tratamiento posible.