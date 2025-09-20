GENERANDO AUDIO...

El precio de vivir con Alzheimer en México – Foto: Pexels

El 80% de las personas con algún tipo de demencia viven con sus familias, de acuerdo con el proyecto Konexión Alzheimer. En el caso de esta enfermedad en particular, el costo anual de cuidar a los pacientes puede rebasar los 100 mil pesos en México, de acuerdo con una investigadora mexicana.

En el marco del Día Mundial del Alzheimer, Dafne Estefania Durón Reyes, médico geriatra por la Universidad de Guadalajara (U de G) recuerda que la demencia no es parte normal del envejecimiento; sin embargo, cuando surge “afecta todo el entorno y cambia constantemente, incluyendo a los cuidadores“.

El precio de cuidar a un paciente con la enfermedad de Alzheimer en México

La enfermedad de Alzhéimer es el segundo padecimiento neurológico con más carga de enfermedad en México y absorbe hasta el 55% de los ingresos de las familias que viven con este diagnóstico, de acuerdo con la Dra. Dafne Durón.

“Los costos se pueden elevar hasta más de 100 mil pesos anuales“, según dijo la especialista en Geriatría Neurológica en entrevista con Unotv.com.

Cabe destacar que, en México, los costos de cuidados asociados a la demencia, como alzheimer, son absorbidos hasta en un 85% por la familia, según muestra el Plan Nacional de Demencia 2024 del Instituto Nacional de Geriatría (INGER).

Además, los cuidados son otorgados mayoritariamente por mujeres, lo que implica una pérdida de ingresos por la necesidad de reducir las horas de trabajo o dejar el empleo, precisa el mismo documento.

Al respecto, la Dra. Durón Reyes complementó: “No contamos los gastos que tienen las personas cuidadoras; la mayoría de éstas tiene síndrome del cuidador quemado o de sobrecarga”.

Desde su perspectiva, los acompañantes de los pacientes con enfermedad de alzhéimer también pueden padecer dolor persistente o crónico, por lo que igualmente pueden llegar a requerir terapia.

Los costos por la enfermedad varían en cada persona

El INGER estima que los costos de la atención médica anual de una persona que vive con demencia son tres veces mayores a los de una que no tiene algún trastorno.

Sin embargo, la especialista mexicana alertó que las estimaciones pueden aumentar de acuerdo con las particularidades y enfermedades particulares de cada paciente con alzheimer.

“El costo es por arriba de los 117 mil pesos al año, siempre y cuando no tengan episodios agudos. Aquí le llamamos un agudo a que la persona que se caiga, se fracture o llegue por una neumonía o un cuadro de gastroenteritis, por ejemplo, porque obviamente esto incrementa más los costos”. Dra. Dafne Estefania Durón Reyes

El precio de cuidar a un paciente con este padecimiento también depende del estadío en el que se diagnostique. “Entre mayor funcionalidad tenga o más independiente sea, menos gastos vamos a generar”, agregó.

No obstante, el diagnóstico oportuno en México es mínimo, lo que provoca que muchas de las personas que viven con Alzheimer llegan a tener situaciones de dependencia incrementada, es decir, requieren ayuda para comer, vestirse, bañarse o transportarse.

La situación se agrava cuando se mezcla con copatología, lo que se refiere a otras enfermedades crónicas o condiciones de salud añadidas a la demencia, entre ellas:

Diabetes

Hipertensión

Apnea del sueño

Esto provoca que la mayor parte de los gastos anuales contemplen el tratamiento de la misma enfermedad, el cual no es curativo, sino que contempla fármacos antidepresivos, terapia de estimulación cognitiva, psicoterapia o rehabilitación.

Finalmente, la Dra. Durón Reyes remató: “Si tenemos una persona que vive con demencia y se está desorientando, hay que adaptar el entorno y estos cambios a la casa también cuestan”.

Cuidados que necesitan los pacientes con enfermedad de Alzheimer

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) señala cuáles son las necesidades de atención en la esfera biopsicosocial de las personas con enfermedad de Alzhéimer:

Necesidades físicas

Asistencia para las actividades de la vida diaria.

Manejo de la nutrición.

Cuidado del sueño.

Fuente: INAPAM

Necesidades psicológicas

Apoyo en los procesos cognitivos, en especial de la memoria.

Estimulación del lenguaje.

Manejo conductual y emocional.

Comunicación verbal y no verbal.

Mantener la autonomía.

Fuente: INAPAM

Necesidades sociales y del entorno

Apoyo para reconocer e interactuar con familiares y amigos.

Adecuación de los espacios.

Fuente: INAPAM

Recomendaciones para el cuidado en casa de personas que viven con alzheimer

El propio INAPAM señala que las personas involucradas en el acompañamiento de las personas con alzheimer deben seguir una serie de recomendaciones para el cuidado físico del paciente en casa:

Realiza estimulación y/o rehabilitación física.

Planea una rutina para el cuidado e higiene personal, considerando los tiempos en los que anteriormente las realizaba.

Permite que las personas realicen lo que puedan y estén dispuestas a hacer por sí solas.

Facilita y explica las actividades y procesos, con cuidado y paciencia.

Lleva una dieta equilibrada y variada, similar a la dieta mediterránea (alta en legumbres, semillas, frutos secos, pescado, nueces).

Prepara la dieta con alimentos llamativos visualmente y de gusto.

Fuente: INAPAM

Asimismo, los cuidadores de personas con algún tipo de demencia también deben tomar las siguientes medidas de cuidado psicológico:

Realiza estimulación y/o rehabilitación cognitiva.

Habla de forma clara, utilizando expresiones faciales o corporales.

Utiliza frases cortas y concretas para comunicarse.

Evita situaciones que puedan alterar el comportamiento de las personas.

Deriva a las personas a otra actividad que llame su atención o dar su espacio en momentos de irritabilidad o agresividad.

Permite y da contención en estados de tristeza.

Pon letreros o señalamientos de las áreas comunes de la casa.

Consulta y da opciones para facilitar la toma de decisiones.

Fuente: INAPAM

Finalmente, las personas encargadas del cuidado de estos pacientes deben hacer adecuaciones sociales y cambios en su entorno:

Cuenta con espacios libres de objetos o muebles que puedan ocasionar golpes o caídas. Asegúrate de que los espacios estén ventilados e iluminados.

Retira el fácil acceso a medicamentos y objetos punzocortantes.

Cuenta con soportes y/o agarraderas de sostenimiento para la seguridad de las personas.

Muestra y explica las fotografías de familiares y amigos; programa visitas con cada uno.

Involucrara las personas en actividades recreativas y de gusto, que permita la interacción con otras personas.

Fuente: INAPAM

¿Cuál es el estado actual de esta enfermedad en México?

Con corte a 2024, el 7.8% de las personas mayores de 60 años en México vive con alzheimer, según Francisco Martínez Carillo, especialista adscrito a la Subdirección de Psiquiatría del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez” (INNNMVS).

La Dra. Dafne Estefanía Durán Reyes precisó a Uno TV también aseguró que esta enfermedad no es exclusiva de personas mayores de 60 años. “También hay variantes en personas más jóvenes“, según sus palabras.

Por otro lado, la experta detalló que existen múltiples factores de riesgo detectados por la Lancet Comission para cualquier tipo de demencia y, si se corrigen, podría reducirse la posibilidad de desarrollar este tipo de trastornos hasta en un 56%:

Baja escolaridad

Hipertensión arterial

Colesterol alto

Tabaquismo

Alcoholismo

Obesidad

Inactividad física

Aislamiento social

Pérdida auditiva

Depresión no tratada

Otro factor de riesgo es la calidad del aire, un elemento a destacar en el caso de las ciudades mexicanas, de acuerdo con la médico geriatra.

“La contaminación del aire sí es un factor de riesgo para el desarrollo de demencias. A nivel global me parece que es el riesgo de 1 a 2% y en México particularmente sube a 3%”, remató.