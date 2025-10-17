38 % de mujeres con cáncer de mama no recibió tratamiento médico: 5 señales más allá de sentir un bulto

GENERANDO AUDIO...

38 % de mujeres con cáncer de mama no recibió tratamiento médico.

En 2024, el cáncer de mama fue la primera causa de muerte entre los tumores malignos. Sin embargo, más de un tercio de las mujeres diagnosticadas con esta enfermedad en México, no recibió ningún tipo de tratamiento médico, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“Durante los últimos dos años, 109 mil 494 (62.0%) recibieron algún tipo de tratamiento médico, mientras que 67 mil 178 (38.0%) no lo tuvieron”, informó el INEGI en un comunicado.

Entre las que sí fueron tratadas, los procedimientos más comunes fueron:

Quimioterapia o medicamentos (76.8%)

(76.8%) Radiación o rayos X (71.8 %)

(71.8 %) Cirugía o biopsia (66.1 %)

(66.1 %) Medicamentos para el dolor (51.6%)

(51.6%) Tratamiento para síntomas como náuseas o salpullidos (50.8%)

¿A qué edad se diagnostica con mayor frecuencia?

El 36 % de las mujeres con cáncer de mama recibieron el diagnóstico entre los 50 y 59 años, seguido por el grupo de 60 a 69 años, con 31.7%, y por el de 40 a 49 años, con 17.5%.

¿A qué edad se diagnostica con mayor frecuencia?

5 señales de cáncer de mama más allá de sentir un bulto

Aunque el síntoma más conocido del cáncer de mama es la presencia de un bulto en el seno, esta no es la única ni la forma más común de detección, según la Dra. Arthy Yoga, oncóloga en el Hospital Houston Methodist, en Estados Unidos.

La experta compartió cinco señales importantes que también podrían alertar sobre un posible cáncer de mama.

Secreción del pezón

Una secreción inusual, especialmente con sangre y unilateral (en un solo pecho), puede ser un signo de advertencia.

Masa cerca del seno o en la axila

Algunos cánceres pueden comenzar en el seno y avanzar hacia los ganglios linfáticos de la axila, sin que aparezca un bulto visible en el pecho. Estas masas axilares pueden ser la primera señal de un cáncer silencioso.

Hinchazón y enrojecimiento del seno

Si bien estos síntomas suelen estar relacionados con infecciones, su aparición sin dolor ni respuesta a antibióticos podría indicar cáncer de mama inflamatorio, una forma rara pero agresiva.

“Si notas inflamación sin signos claros de infección, es necesario realizar estudios de imagen para descartar riesgos mayores”, recomendó la especialista.

Hoyuelos o hendiduras en la piel del seno o pezón

Un cambio en el contorno del seno o el pezón, como hundimientos, piel con aspecto de “cáscara de naranja” o inversión reciente del pezón, pueden ser signos de que una masa está jalando la piel desde dentro.

“Este tipo de señales, cuando son nuevas y unilaterales, deben evaluarse inmediatamente”. Dra. Arthy Yoga, oncóloga en el Hospital Houston Methodist

Cambio brusco en el tamaño del seno

Un seno que se vuelve más pequeño, firme o se ve “más alto”, o lo contrario, más grande, lleno o pesado, podría indicar un crecimiento difuso del cáncer o bloqueo del drenaje linfático.

“Los cambios normales entre ambos senos son comunes, pero una variación repentina y persistente debe revisarse con un especialista”, destacó.

Cáncer de mama: principal causa de muerte por tumores en mujeres

En 2024, el cáncer de mama fue la primera causa de muerte por tumores malignos en mujeres en México. De los 8 mil 451 fallecimientos registrados por esta causa, el 99.2 % correspondió a mujeres, destacó el comunicado de INEGI.

La tasa nacional de defunción por cáncer de mama en mujeres de 20 años y más alcanzó 18.7 por cada 100 mil mujeres. En una década, esta cifra ha aumentado desde 15.7 en 2015, explicó el documento.

Y agregó que Chihuahua registró la tasa más alta, con 27.6 defunciones por cada 100 mil mujeres, seguida de Baja California Sur (24.0) y Colima (22.5). En contraste, Guerrero (12.7) y Tlaxcala (12.9) fueron los estados con las tasas más bajas.

Chihuahua – 27.6 Baja California Sur – 24.0 Colima – 22.5 Coahuila de Zaragoza – 22.3 Sonora – 22.3 Baja California – 22.3 Jalisco – 21.9 Aguascalientes – 21.8 Nuevo León – 21.8 Morelos – 21.2 Guanajuato – 21.1 Tamaulipas – 21.0 Ciudad de México – 21.0 Quintana Roo – 19.8 Querétaro – 19.0 Sinaloa – 18.7 Estados Unidos Mexicanos (nacional) – 18.7 Tabasco – 18.3 Nayarit – 17.6 México (Estado de) – 17.5 Durango – 17.5 Michoacán de Ocampo – 17.3 Zacatecas – 16.6 San Luis Potosí – 16.5 Puebla – 16.3 Yucatán – 16.1 Veracruz de Ignacio de la Llave – 15.9 Hidalgo – 15.2 Campeche – 14.2 Chiapas – 14.1 Oaxaca – 13.2 Tlaxcala – 12.9 Guerrero – 12.7

Además, informó que el grupo con mayor número de muertes fue el de mujeres entre 50 y 59 años, con 2 mil 121 defunciones y una tasa de 30.6 por cada 100 mil mujeres. Sin embargo, la tasa más alta se dio entre mujeres de 80 años y más, con 79.6 defunciones por cada 100 mil.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia

¿Qué institución atendía a las mujeres que murieron por cáncer?

Por último, el INEGI compartió que de las mujeres de 20 años y más que fallecieron por cáncer de mama y tenían afiliación en alguna institución de salud:

74.9 % estaban afiliadas al IMSS

16 % al ISSSTE

0.2 % al extinto Seguro Popular/INSABI

Además, el 88.4 % vivía en zonas urbanas, frente al 11.4 % en áreas rurales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento