Amputaciones, diabetes y muerte: 5 efectos negativos del consumo excesivo de refrescos, según Secretaría de Salud

No solo es la diabetes… esto te puede pasar por tomar refresco | Foto: Pexels

El consumo excesivo de refresco no sólo aumenta el riesgo de desarrollar diabetes mellitus, sino que puede llevar a amputaciones y la muerte, según señaló Eduardo Clark, subsecretario de Salud, durante la Conferencia Matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum este jueves 11 de septiembre.

Por esta razón, las autoridades sanitarias a nivel federal anunciaron medidas con las que se pretende reducir el consumo de bebidas azucaradas desde la infancia.

No solo es obesidad… lo que provoca el consumo de refrescos

“El refresco no solo causa obesidad“, de acuerdo con Eduardo Clark, subsecretario de Salud, quien aseguró que este tipo de bebidas “mutilan, enferman y matan“.

Por esta razón, ofreció cinco problemas de salud asociados con el refresco y los edulcorantes.

1. Niños con obesidad

Uno de cada 3 niños mexicanos tiene sobrepeso u obesidad, según los datos ofrecidos este jueves desde Palacio Nacional.

Múltiples menores de edad ya viven con hipertensión o prediabetes que, en caso de volverse diabetes, nunca se curará, de acuerdo con las autoridades sanitarias.

2. Más de 27 mil amputaciones

Eduardo Clark señaló en Conferencia Matutina que, al año en México, a 75 mexicanos se les amputa una pierna o un pie cada día.

Cabe destacar que una de las consecuencias de la diabetes es el pie diabético. “Las complicaciones por pie diabético son una de las principales causas de morbilidad, mortalidad e incapacidad“, según la Secretaría de Salud (SSA).

3. La diabetes causa 100 mil muertes al año

El Gobierno de México señaló que la diabetes mellitus es la segunda causa de muerte en México con 100 mil fallecimientos al año.

El reporte de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de enero a marzo de 2025, ofrece los siguientes datos:

Enfermedades del corazón – 27 mil 475 Diabetes mellitus – 15 mil 360 Tumores malignos – 11 mil 217 Accidentes – 7 mil 335 Enfermedades del hígado – 7 mil 239

Fuente: EDR del INEGI

4. Más de 100 mil personas están en hemodiálisis o diálisis

Tres veces por semana, por cuatro horas, 100 mil mexicanos son conectados a una máquina “para seguir con vida”, según Eduardo Clark.

La diálisis trata la enfermedad renal terminal también llamada disfunción renal. Este procedimiento elimina los residuos de la sangre cuando los riñones ya no pueden hacer su trabajo, según el portal MedlinePlus.

La hemodiálisis elimina toxinas y líquido extra de la sangre, así como regular algunos de los químicos en su sangre.

5. Una de cada 3 muertes por infarto está asociada a diabetes o hipertensión

El funcionario de la Secretaría de Salud también informó este jueves que una de cada 3 muertes por infarto en México está asociada a la diabetes mellitus o hipertensión.

Eduardo Clark también precisó: “El refresco es un motor silenciosos de infartos y accidentes cardiovasculares“.

“Estas tragedias no son casualidad, están vinculadas al consumo excesivo de bebidas azucaradas“, complementó el funcionario público mexicano.

El funcionario también destacó que, en la década de los años 80m solo el 10% de los adultos tenían obesidad, mientras que en 2023, tres de cada cuatro adultos viven con esta enfermedad.

Por otro lado, la diabetes pasó de 2 millones de casos en 1980 a más de 12 millones en la actualidad, según los datos ofrecidos este jueves en la Conferencia Matutina.

El Gobierno de México estimó que la epidemia de enfermedades asociadas con consumo excesivo de bebidas azucaradas podría colapsar al sistema de salud, por lo que se está trabajando en medidas.

Medidas para combatir el consumo excesivo de refrescos

Desde 2014, México inició el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al refresco por un peso por litro, según el Gobierno Federal.

2023: $1.5 pesos por litro

2025: $1.65 pesos por litros

Para 2026, se contempla que el IEPS sea de $3.1 pesos por litro, lo cual pretende reducir el consumo de refresco en un 7%.

Finalmente, se anunció que se destinarán de manera íntegra 41 mil millones de pesos que serán destinados a la salud de las y los mexicanos.

Eduardo Clark compartió que otros países han tomado medidas para controlar este fenómeno. Por ejemplo, mencionó que en Reino Unido se redujo en 30% el azúcar en refrescos reformulados, mientras que en Estados Unidos bajaron las ventas de refrescos en un 9.6%.

David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSA), compartió los cuatro pilares de su nueva estrategia de atención a la salud:

Atención de alta especialidad

Tratamientos innovadores

Atención moderna en el primer nivel

Prevención y promoción

En este sentido, se anunció una campaña masiva de promoción de estilos de vida saludables, las cuales se pretende se realicen en medios digitales y estén enfocadas en el consumo de bebidas azucaradas, así como en la promoción de otros hábitos de vida saludable.

También se anunciaron mejores métodos para la detección y seguimiento de:

Hemoglobina glicosilada que refleja niveles de glucosa de varias semanas

Monitores continuos de glucosa en población pediátrica

Detección temprana de daño renal

Kershenobich también anunció la implementación de medicamentos que inhiben la producción de azúcar. “Estos también ayudan a bajar de peso y mejorar la insuficiencia cardíaca“.

Asimismo, anunció una resina que se toma por vía oral y reabsorbe el potasio que circula por el intestino e, incluso, llega al excremento. Éste lo absorbe y facilita su eliminación e impide que llegue a la sangre, evitando la necesidad de diálisis.

Finalmente, el funcionario informó que se pretende incrementar la cobertura de diálisis peritoneal y hemodiálisis para reducir tiempos de espera, así como fortalecer la donación, capacidad de procuración y trasplantes de riñón.

¿Por qué se han emprendido medidas contra los refrescos?

El propio subsecretario de Salud aseguró que el Gobierno de México ha emprendido medidas contra el consumo de bebidas azucaradas debido a que México “es el mayor consumidor de refresco por persona en el mundo”.

Según su perspectiva, cada mexicano consume 166 litros de refresco al año, impulsados por el hecho de que el refresco es más barato que en la mayoría de los países.

“Cada refresco de 600 mililitros, como ustedes saben, son 15 cucharadas de azúcar. Imagínenselo cuando lo vemos por 166 litros por persona al año”. Eduardo Clark, subsecretario de Salud

Por otro lado, Clark aseguró que este tipo de bebidas tienen cero valor nutricional, pues no aportan vitaminas, minerales ni fibra.

Asimismo, aumentan el riesgo de muertes prevenibles y prevalencia de síndrome metabólico, según se dijo este jueves en la Conferencia Matutina.

“Son un factor de enfermedad masiva al ser la principal fuente de azúcar en la dieta mexicana”, remató el subsecretario de Salud.