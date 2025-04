5 señales de una relación “throning”; así puedes identificarlas

GENERANDO AUDIO...

Señales de una relación “throning”. Foto: Getty

El mundo de las relaciones amorosas ahora abre paso al “throning”, un nuevo tipo de dinámica que ha tomado cierta popularidad. Hay varias señales de una relación “throning” que pueden percibirse e identificarse.

¿Qué es el “throning”?

Se trata de una relación donde las personas buscan parejas con estatus superior; sin embargo, no se centra en lo económico, sino en mejorar la reputación y el ego, así se destaca en una publicación en internet de Gabinet Psicològic Mataró, un centro de psicología, psiquiatría y neuropsicología.

Señales de una relación “throning”

Si bien se cumple con el requisito de tener una pareja que mejore la imagen, también se corre el riesgo de sufrir alguna de las siguientes señales:

Presume de ti como “propiedad” más que como persona

Habla bien de ti solo cuando le conviene o cuando puede usarlo para quedar bien: “Mira lo que hace mi pareja/amigo/hijo”.

Sales emocionalmente drenado/a de cada interacción

Sientes que das mucho y recibes poco. Estás siempre tratando de no incomodar, no opacar, no “molestar” su ego.

Uno siempre es el protagonista, el otro el espectador

Sientes que tu vida, tus logros o tus emociones quedan en segundo plano. Todo gira en torno a la otra persona.

La admiración es unidireccional

Tú admiras, apoyas, elogias… pero no recibes lo mismo a cambio. Te conviertes en el “fan” de tu pareja o amigo.

Se burla de tus emociones o las invalida

Si estás triste, molesto o necesitas apoyo, lo minimiza: “Estás exagerando”, “Eso no es nada”, “Dramático/a como siempre”.

Existen factores que hacen vulnerables a quienes viven una relación así, y en caso de no impedirlo se puede descuidar la salud emocional y presentarse situaciones como:

Inseguridad y baja autoestima

Desvinculación social

Haber experimentado o sentido rechazo

Rasgos dependientes o evitativos de personalidad

Dificultades en habilidades sociales

Inestabilidad emocional

Conflictos familiares

Sentimientos de vacío

Confusión sobre la propia identidad

¿Cómo salir de una relación basada en el “throning”?

Gabinet Psicològic Mataró comenta que es importante trabajar el autoestima, establecer vínculos saludables y reconocer las necesidades emocionales. Acercarse a una institución de ayuda, o terapeutas, es una alternativa a considerar.