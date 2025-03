9 de cada 10 personas con obesidad han sufrido discriminación en México

GENERANDO AUDIO...

“Está pasado de tamales”, “como que ya le vas bajando”, “como que ya te aprieta el pantalón”, “estás gordo” y “eso te pasa por qué no cierras la boca”, son sólo algunas de las frases de burla y discriminación que recibió Dinora Ramírez, por padecer obesidad, así lo narró durante una conferencia de prensa sobre esta afección, el pasado 27 de febrero.

“De una persona con obesidad todo el mundo puede hablar. No hemos aprendido que de los cuerpos ajenos no se habla”. Dinora Ramírez, paciente con obesidad

Pero Dinora no es la única que ha recibido maltratos por su enfermedad, según la psicóloga Verónica Vázquez, un reciente estudio reveló que nueve de cada 10 personas con obesidad han recibido burlas por su peso a lo largo de su vida. Mientras que ocho de cada 10 pacientes han sabido que son discriminados por esta misma razón.

De acuerdo con Vázquez, “los estigmas son estereotipos que hemos vinculado a las personas con obesidad. Ni siquiera las conocemos [a las personas] y ya automáticamente pensamos que es una persona que no hace ejercicio. Los prejuicios pueden ser super evidentes o pueden ser implícitos, es decir, yo puedo tener prejuicios inconscientes”.

“El estigma es cuando ya una sociedad define que algo está mal y eso hay que atacar. Eso es ya el estigma a nivel social y obviamente puede llevar a la discriminación”, agregó la especialista.

Cifras de la Secretaría de Salud sostienen que en el mundo, hasta 62% de población con obesidad ha sufrido maltrato por parte de familiares, en centros escolares y lugares de trabajo.

“La obesidad es una enfermedad que pesa demasiado“

Debido a los estigmas, prejuicios y actos discriminatorios que existen alrededor de la obesidad y el sobrepeso, los pacientes con obesidad pueden llegar a sufrir problemas de salud mental como depresión, ansiedad e incluso pensamientos o actos suicidas, asegura la Secretaría de Salud federal.

“Las personas que vivimos con obesidad tenemos que enfrentar a una sociedad que vive con con prejuicios. La sociedad empieza a criticarte o a decirte que no cumples el estándar de un estereotipo determinado o definido. Cuando la gente empieza a decirte que estás gordo, que estás feo, incluso en tu misma casa”. Dinora Ramírez, paciente con obesidad

Vázquez aseguró que sin importar la intención o forma en que se expresen los prejuicios y estigmas alrededor de la obesidad, estos “sí dañan”.

Y es que, según la experta, se ha demostrado que la obesidad cargada de estigmas es un evento estresante en la vida de estos pacientes, el cual “inicia desde que se va a dormir, sueña, se levanta, se viste, sale a trabajar, a buscar trabajo, ahí ya va con el estrés de la propia enfermedad, pero además de lo que ve, las miradas, lo que le dicen, etcétera”.

Otra forma en que se manifiesta la discriminación hacia las personas con obesidad son los estándares en productos cotidianos como la ropa.

“Las personas que vivimos con obesidad no encontramos ropa, y si encontramos ropa parecen fundas de lavadora. Es ropa fea y cara. No encontramos ropa interior. No encontramos la ropa adecuada, es cara, es fea y aparte no te sientes a gusto”. Dinora Ramírez, paciente con obesidad

Estigmas y prejuicios sobre la obesidad impiden el adecuado diagnóstico y tratamiento

Los estigmas y prejuicios alrededor de la obesidad son uno de los factores por los que muchos pacientes con esta enfermedad no acuden a recibir ayuda médica, ya que existen médicos que no saben tratar la obesidad, aseguraron especialistas en el tratamiento de obesidad, durante el mismo encuentro con medios de comunicación.

“Empiezan a hablar de tu cuerpo, se empiezan a burlar, se empiezan a pitorrear. Llegas al servicio médico y cuando dices ‘oiga, doctor, fíjese que me duele mucho esta muela’, ellos te responden ‘cómo no, si estoy bien gordo, baje de peso. Y luego viene el ‘oiga doctor, me está doliendo un brazo’ y te contestan ‘¿y cuándo piensa bajar de peso?'” Dinora Ramírez, paciente con obesidad

¿Quién determina si alguien tiene obesidad?

Desde la experiencia de Dinora, “lo importante es saber quién puede terminar que una persona vive con obesidad“, ya que, muchas personas suelen referirse a los pacientes con obesidad como “gordos”.

“[Gordo] es un adjetivo calificativo que usan sin siquiera pensar si le agrada a una persona que lo uses. Hay gente que te lo puede decir con mucho cariño, pero la verdad, tú te consideras una persona que estás en el peso adecuado”. Dinora Ramírez, paciente con obesidad

Sin embargo, tanto Dinora como la especialista coinciden en que los únicos que pueden determinar si una persona sufre o no obesidad son un profesional de la salud que de tratamiento y “la persona que empieza a sentir que algo en su cuerpo no está bien”.

“Cuando hay un exceso o disfunción de la grasa corporal es cuando se hace el diagnóstico de obesidad y esa grasa tiene que enfermar a la persona. No se debe basar únicamente en lo que yo veo, tenemos considerar otros factores también en la en el impacto que tiene en la salud. Es una enfermedad crónica que desde el 2013 fue definida como enfermedad crónica“, explicó Vázquez.

Urge romper con los estigmas y prejuicios sobre la obesidad

Pacientes y especialistas hacen un llamado a romper con los estigmas y prejuicios sobre la obesidad.

“Somos muchas y cada vez más las personas que vivimos con obesidad. Es una enfermedad que pesa demasiado, más allá de lo que nosotros mismos pesamos. Pedir empatía, la empatía es que te pongas en nuestro lugar, que pienses como lo sentimos nosotros, pero eso es pedir demasiado. Solamente consideración, respeto, con eso nos conformamos”. Dinora Ramírez, paciente con obesidad

Los expertos también reiteraron la importancia de considerar a la obesidad como una enfermedad que debe ser atendida igual que otros padecimientos.

Según Vázquez, especialista en psicología, al tomar la obesidad como una enfermedad y tratarla como tal “a los pacientes les cambia la vida porque dejan de pensar que es su culpa y buscan atención médica”, asimismo reiteró:

“La obesidad no es un trastorno de simple sobrealimentación. No es un trastorno de conducta alimentaria, no es una adicción, no es una enfermedad de la apariencia, no se atiende en casa, requiere tratamiento que debe ser personalizado e interdisciplinario a largo plazo”.

Por su parte, Dinora agregó que, al ser la obesidad una enfermedad se debe considerar que ésta “no es algo que nos buscamos, no nos la pasamos comiendo todo el día, no todos tenemos la oportunidad de estar en un tratamiento científico, interdisciplinario”.