¿Eres indeciso o siempre sientes incertidumbre? UNAM advierte sobre la aboulomanía y sus síntomas

La llegada de un nuevo año es la oportunidad para que las personas tomen decisiones como inscribirse al gimnasio, comer bien, leer más, pero hay quienes viven en la duda de hacer las cosas, en la indecisión e incertidumbre de manera constante y dentro de la psicología esto es un trastorno mental conocido como aboulomanía.

¿Qué es la aboulomanía?

La aboulomanía, de acuerdo con el profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Manuel González Oscoy, es un trastorno mental donde la persona carece de fuerza de voluntad y/o tiene indecisión patológica, lo cual provoca que constantemente revalúe las elecciones que hace y las tiende a calificar de una manera negativa.

“Por ejemplo, si a alguien que padece este trastorno en un desayuno se le ofrece cereal o jugo puede pasar toda la tarde intentando escoger entre una de las dos opciones hasta que se le junte el desayuno con la comida”, comentó González.

Es un trastorno que puede ser incapacitante y en algunos casos puede llevar a otras patologías como la depresión, y en casos extremos hasta el suicidio.

¿Cuáles son los síntomas de la aboulomanía?

Entre los principales síntomas de la aboulomanía destacan los altos niveles de angustia y ansiedad, rumiaciones, pensamientos recurrentes e ideas obsesivas.

Hay otras afectaciones en el plano personal, como:

• La persona no puede estar sola

• Actitud pasiva en las relaciones íntimas o de pareja

• Problemas para expresar desacuerdos

¿Qué lo causa?

Actualmente se desconoce qué produce la aboulomanía, pero se estima que hay varios factores. El docente de psicología indicó que estas causas podrían estar relacionados a cómo se vivió la niñez o incluso a factores biológicos y físicos que pueden desencadenar este tipo de trastorno de la voluntad.

“Puede venir desde la infancia. Hay cierta tendencia a que aquellos quienes sufren este trastorno tuvieron cuidadores controladores o estrictos, lo que les provoca que carezcan de capacidad de decisión y cuando salen del núcleo familiar, no sabe decidir. Buscan una persona que asuma el rol controlador para sentirse bien”, indicó.

Por otro lado, González Oscoy explicó que hay una parte del cerebro que ayuda a tomar decisiones que se conoce como zona prefrontal. “Se considera que es el área ejecutiva del cerebro y por lo mismo, más filosóficamente se la conoce como el área de la libertad, del poder escoger con base en las opciones que hay. Pero la elección no es lógica, no siempre va a atenerse a criterios objetivos, sino que van a intervenir también cuestiones emocionales. Por consecuencia, si hay un trastorno en esta área prefrontal que dificulte la toma de decisiones la persona no puede escoger y se queda en este ‘hilo sin fin’”, detalló.

¿Qué consecuencias enfrenta una persona con aboulomanía?

Las personas que tienen dificultad para tomar decisiones se enfrentan a distintas problemáticas, de acuerdo con el docente, estas van desde:

• La procrastinación: relegar e ir posponiendo las decisiones

• Problemas para establecer relaciones sociales

• Enfermedades psicosomáticas. Depresión, estrés y ansiedad

¿Hay alguna solución?

El número de personas que padecen aboulomanía es reducido; sin embargo, desarrollan síntomas como depresión y ansiedad por lo que es necesario apoyo psicológico. Se entrena a los pacientes con este padecimiento con técnicas de asertividad y habilidades sociales con el fin de que sean más efectivos.