¡Adiós a la cheve! Ve cambios en tu cuerpo si dejas de beber alcohol

Dejar de beber alcohol es una de las recomendaciones que los especialistas dan para mejorar la salud. Su consumo causa daños en diferentes órganos del cuerpo, incluso si se bebe de manera moderada.

“La cantidad de alcohol que se requiere para causar daño, no solo en el hígado sino en otros órganos no necesariamente requiere que uno llegue a la embriaguez. Las mujeres deberíamos no beber más de dos copas de alcohol por día, que son alrededor de 25 gramos y los hombres no deberían de beber más de cuatro copas por día”. Claudia Isabel Blanco Vela | Gastroenteróloga

Dejar de beber alcohol tiene beneficios a corto y largo plazo. Ayuda a tener un sueño más reparador.

“La calidad del sueño mejora al suspender el consumo de alcohol, la cantidad de energía que pueda sentir una persona también es mucho mayor también por supuesto que los beneficios son mucho mejores para aquellos que consumen grandes cantidades de alcohol en los cuales incluso pueden tener déficits nutricionales asociadas al uso y al abuso”. Claudia Isabel Blanco Vela | Gastroenteróloga

Existe una mejora en la memoria, pues el alcohol también causa deterioro cognitivo.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

“Evidentemente vamos a alejarnos mucho de este deterioro cognitivo no en el que olvidamos las cosas vamos a tener una mejor concentración vamos a mejorar también la parte de la memoria”. Marisol Zariñana | Psicóloga clínica, Bib System



La mayoría de las bebidas alcohólicas tienen poco o nada de valor nutricional, pero contienen calorías que pueden acumularse rápidamente.

“El alcohol, después de la grasa, digamos que es el segundo macronutriente con mayor densidad energética, pero no solo eso favorece o estimula un poco el apetito, entonces digamos que si no consumimos cantidades moderadas de alcohol pues puede estimular el apetito y el aumento de peso. A eso le sumamos que el alcohol también disminuye la oxidación de ácidos grasos, entonces se queda más grasa para almacenamiento y principalmente se almacena en la cintura”. Claudia Isabel Blanco Vela | Gastroenteróloga

En el caso de los varones, su vida sexual mejora.

“En los hombres, cuando se abusa del alcohol pues puede haber problemas sexuales, esto puede mejorarse muchísimo”. Marisol Zariñana | Psicóloga clínica, Bib System



Hígado, páncreas, corazón, esófago todo el cuerpo experimentan beneficios, no es necesario que se padezca alcoholismo para evitar el consumo.

“2.5 millones de las muertes que hay en el mundo, pueden ser atribuibles al consumo de alcohol y estoy hablando no solo de la enfermedad hepática crónica sino del daño por el alcohol en otros órganos, como comentaba el riesgo para desarrollar cáncer, el riesgo de enfermedades esofágicas, el riesgo de tener también cáncer de mama, el riesgo de tener obesidad asociada al consumo de alcohol”. Claudia Isabel Blanco Vela | Gastroenteróloga



Saber y aceptar que se tiene un problema con la forma de beber no es sencillo, las redes de apoyo familiares y de especialista en salud física y mental, pueden construir a evitar su consumo.