Camarones “radioactivos” en EE.UU., FDA emite alerta por productos contaminados con cesio-137

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) emitió una alerta de seguridad por camarones contaminados con una variante radioactiva del cesio, conocida como Cs-137, y que actualmente se comercializan en supermercados de Estados Unidos.

El cesio-137 es un isótopo radiactivo del cesio que se produce como resultado de la fisión nuclear de otros materiales radiactivos, como el uranio y el plutonio, y se utiliza en procedimientos de esterilización en la industria alimentaria o en entornos hospitalarios, explicaron los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos (NIH).

FDA alerta por camarones contaminados con cesio

De acuerdo con la FDA, ciertos productos de camarón crudo congelado procesados por la compañía PT. Bahari Makmur Sejati de Indonesia y que se venden en tiendas Walmart de Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Luisiana, Misuri, Misisipi, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Texas y Virginia Occidental, parecen haber sido preparados envasados o almacenados en condiciones insalubres, por lo que podrían haberse contaminado con Cs-137 y podría representar un riesgo de seguridad.

Las marcas de camarones que podrían estar contaminados químicamente con Cs-137, son:

Camarones crudos congelados marca Great Value, código de lote: 8005540-1, Fecha de caducidad: 15/3/2027

Camarones crudos congelados marca Great Value, código de lote: 8005538-1, Fecha de caducidad: 15/3/2027

Camarones crudos congelados marca Great Value, código de lote: 8005539-1, Fecha de caducidad: 15/3/2027

Según la FDA, el nivel de Cs-137 detectado en el envío retenido fue de aproximadamente 68 Bq/kg, el cual es inferior a los normados por la Administración y que son de 1200 Bq/kg. Por lo que el producto no representaría un riesgo agudo para los consumidores.

No obstante, la alerta emitida por las autoridades estadounidenses tiene la intención de reducir la exposición a la radiación de bajo nivel que podría tener efectos sobre la salud si se mantiene durante un período prolongado.

El principal efecto preocupante para la salud tras la exposición prolongada y repetida a dosis bajas de radiación por cesio-137, por ejemplo, a través del consumo de alimentos o agua contaminados es un mayor riesgo de cáncer, debido al daño al ADN de las células vivas del cuerpo.

La exposición interna al Cs-137, por ingestión o inhalación, permite que el material radiactivo se distribuya en los tejidos blandos, especialmente el muscular, exponiéndolos a las partículas beta y a la radiación gamma, lo que aumenta el riesgo de cáncer, indicaron por su parte los Centros para el Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).

En caso de haber comprado alguno de los productos señalados, la Administración recomendó no consumir, ni servir el alimento, así como desecharlo. Y en caso de sospecha de exposición a niveles elevados de cesio lo mejor es acudir al médico.