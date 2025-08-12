GENERANDO AUDIO...

¡Mucho cuidado con la “dieta de las princesas Disney”!

La llamada “dieta de las princesas Disney” es una tendencia que se ha replicado en redes sociales desde hace cinco años y que consiste en modificar la alimentación con base en personajes como Blancanieves o Cenicienta. Expertos han alertado por los peligros que estos contenidos virales pueden tener en niñas, como el desarrollo de anorexia y/o bulimia.

Desde comer únicamente manzanas como Blancanieves o consumir sólo agua en todo el día como la sirena Ariel son algunas de las conductas que se replican en redes y podrían provocar nauseas o vómitos, entre otros problemas, según el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España.

¿En qué consiste la “dieta de las princesas Disney”?

A través de X (antes Twitter), la usuaria @MeowKittyLynn compartió en 2023 la “dieta de las princesas Disney” que supuestamente ayuda a perder entre 5 y 10 kilogramos en 15 días, con base en el blog llamado “Mi camino a la felicidad“.

Las autoras del blog, que compartían otras dietas sin demostrar sustento científico o una fuente autorizada, establecieron los siguientes hábitos basados en una princesa Disney para cada día por dos semanas:

Día 1: Blancanieves (“Blanca Nieves y los siete enanos”) – “Hoy sólo podrás comer manzanas , ya sean rojas o verdes y que obviamente no estén envenenadas. Comer más de 2 manzanas durante el día, pero no pasarse de 8″

(“Blanca Nieves y los siete enanos”) – “Hoy sólo podrás comer , ya sean rojas o verdes y que obviamente no estén envenenadas. Comer más de 2 manzanas durante el día, pero no pasarse de 8″ Día 2: Ariel (“La Sirenita”) – “Eres una sirena viviendo en el mar, toca ayuno de agua . Puedes beber agua con sabores, utilizando saborizantes o jugos sin azúcar. Lo que tú quieras siempre y cuando sea agua”

(“La Sirenita”) – “Eres una sirena viviendo en el mar, toca . Puedes beber agua con sabores, utilizando saborizantes o jugos sin azúcar. Lo que tú quieras siempre y cuando sea agua” Día 3: Cenicienta (“La Cenicienta”) – “Hoy sólo podrás comer antes de que el reloj marque las 12 del medio día y no debes pasarte de 600 calorías”

(“La Cenicienta”) – “Hoy sólo podrás y no debes pasarte de 600 calorías” Día 4: Aurora (“La Bella Durmiente”) – “Hoy toca poquitín por aquí y un poquitín por allá. Sólo puedes comer 3 mordiscos de lo que tú quieras en cada una de las tres comidas diarias”

(“La Bella Durmiente”) – “Hoy toca poquitín por aquí y un poquitín por allá. Sólo puedes comer en cada una de las tres comidas diarias” Día 5: Bella (“La Bella y la Bestia”) – “Hoy puedes comer hasta 500 calorías , cuando sientas hambre bebe té sin azúcar”

(“La Bella y la Bestia”) – “Hoy puedes comer hasta , cuando sientas hambre bebe té sin azúcar” Día 6: Jazmín (“Aladdín”) – “Dieta mediterránea. Puedes comer frutas, verduras y granos sin pasarte de 600 calorías”

(“Aladdín”) – “Dieta mediterránea. Puedes comer sin pasarte de 600 calorías” Día 7: Esmeralda (“El Jorobado de Notre Dame”) – “Hoy sólo comerás verduras y tu desayuno será un vaso de leche descremada y queso light, máximo 500 calorías durante el día”

(“El Jorobado de Notre Dame”) – “Hoy sólo comerás y tu desayuno será un vaso de leche descremada y queso light, máximo 500 calorías durante el día” Día 8: Pocahontas (“Pocahontas”) – “Hoy sólo comerás comida cruda , como si vivieras en la aldea de Pocahontas, máximo 400 calorías”

(“Pocahontas”) – “Hoy sólo comerás , como si vivieras en la aldea de Pocahontas, máximo 400 calorías” Día 9: Mulán (“Mulán”) – “Desayuno: té ; almuerzo: una taza de arroz ; cena: té”

(“Mulán”) – “Desayuno: ; almuerzo: ; cena: té” Día 10: Tiana (“La princesa y el sapo”) – “Hoy comerás sólo cosas del color de una rana, verdes . Tienes un máximo de 500 calorías”

(“La princesa y el sapo”) – “Hoy comerás sólo cosas del color de una rana, . Tienes un máximo de 500 calorías” Día 11: Rapunzel (“Enredados”) – “Cuando despiertes, come una cucharada de mie l. Durante el día podrás comer 600 calorías sin contar las de la miel”

(“Enredados”) – “Cuando despiertes, come una cucharada de l. Durante el día podrás comer 600 calorías sin contar las de la miel” Día 12: Merida (“Valiente”) – “Hoy comerás menos de 500 calorías , recuerda que cada bocado tiene su porqué, queda cada vez menos para tu coronación”

(“Valiente”) – “Hoy comerás , recuerda que cada bocado tiene su porqué, queda cada vez menos para tu coronación” Día 13: Alicia (“Alicia en el país de las maravillas”) – “Para desayunar y cenar beberás té y podrás comer hasta 300 calorías , pero antes de las 5 de la tarde”

(“Alicia en el país de las maravillas”) – “Para desayunar y cenar beberás y podrás comer hasta , pero antes de las 5 de la tarde” Día 14: Anna (“Frozen”) – “Tal como los colores rosáceos de Anna, hoy comerás solamente fresas , 30 como máximo. Y por su mechón blanco beberás 200 mililitros de leche descremada “

(“Frozen”) – “Tal como los colores rosáceos de Anna, hoy comerás solamente , 30 como máximo. Y por su mechón blanco beberás 200 mililitros de “ Día 15: Elsa (“Frozen”) – “Tal como la princesa del hielo, este día sólo beberás agua fría y hielo, lo que activará tu metabolismo y tal vez te dé poderes mágicos”

Fuente: Blog “Mi camino a la felicidad”

Las responsables de estas recomendaciones sólo aclararon que su “dieta” no debe extenderse por más de 15 días “debido al peligro que puede presentar para nosotras mismas al ser tan estricta”.

Además, recomendaron complementar con ejercicio leve y adelantaron que quienes practiquen estos hábitos podrían presentar mareos o sensación de cansancio debido al déficit calórico.

Cabe destacar que, al final de la publicación de X que retomaba esta tendencia, dos usuarias comentaron: “Mi momento ha llegado” y “amo, mi momento llegó“, demostrando que las internautas son vulnerables a este tipo de contenido viral.

¿Cuáles son las consecuencias de la “dieta de las princesas Disney”?

Aunque la “dieta de las princesas Disney” surgió desde 2023, el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España alertó en julio de 2025 por los peligros que conlleva a la salud de quienes la sigan.

A corto plazo, estos hábitos alimenticios pueden provocar los siguientes problemas:

Trastornos metabólicos, como: Cetosis o acidosis láctica Alteraciones cardiocirculatorias

Alteraciones gastrointestinales, como: Náuseas Vómitos Estreñimiento Diarreas

Sequedad en el pelo

Fragilidad de las uñas

Trastornos neuropsíquicos, como: Intolerancia al frío Insomnio Distorsión de la imagen corporal



Fuente: Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España

Sin embargo, las consecuencias a largo plazo pueden ser incluso peores, de acuerdo con los expertos españoles:

Riesgo elevado de desarrollar trastornos de la conducta alimenticia, como: Anorexia Bulimia

En adolescentes puede provocar retraso en el crecimiento y alteraciones hormonales

Llega a tener un impacto neurológico y cognitivo

En los peores casos, deriva en un problema psicológico que lleve a: Baja autoestima Aislamiento Depresión



Fuente: Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España

¿Por qué la “dieta de las princesas Disney” es peligrosa?

La “dieta de las princesas Disney” ni siquiera se puede considerar una dieta e inculca sus supuestas bondades con argumentos pseudocientíficos, según Héctor Nafría, divulgador científico de la Unidad de Cultura Científica del Consejo General de Enfermería (CGE).

“Esta ni es una dieta, ni es mágica, ni inocente. Es un plan restrictivo, carente de base científica, que pone en riesgo la salud física, emocional y social de quienes lo siguen, especialmente los adolescentes”. Héctor Nafría, CGE

El problema con este tipo de prácticas es que conllevan una gran restricción calórica, así como el desequilibrio de algunos nutrientes y la exclusión de alimentos fundamentales para mantener un estilo de vida saludable.

Además, esta “dieta” limita la ingesta diaria entre 300 y 600 kilocalorías, es decir, muy por debajo de las 2 mil 50 kilocalorías recomendadas para adolescentes, según Nafría.

Las redes sociales promueven estas dietas falsas

El experto español alertó que la “dieta de las princesas Disney” genera un entorno aparentemente inofensivo y tierno, pero altamente tóxico en redes sociales.

“Plataformas como TikTok refuerzan la exposición a este tipo de contenidos mediante algoritmos que favorecen los vídeos con interacciones masivas. A esto se suma el uso de hashtags cifrados, diseñados para evadir la moderación y facilitar la proliferación de comunidades que promueven conductas alimentarias de riesgo” Héctor Nafría, CGE

Por su parte, Carmen Martín Salinas, presidenta de la Asociación de Enfermeras de Nutrición y Dietéticas (AdENyD), también destacó que las adolescencias son las más vulnerables, así como la etapa gestante de esta conducta.

“La adolescencia, por su propia vulnerabilidad psicológica, es el blanco perfecto para este tipo de retos. El deseo de encajar, la presión estética y la romantización de la delgadez extrema se combinan con un entorno digital poco regulado, generando una tormenta perfecta”, remató.

Alertan por el impacto de las películas infantiles en estereotipos sobre obesidad

A propósito de la llamada “dieta de las princesas Disney“, el diario El País de España retomó este martes un estudio de 2017 en el que los investigadores demostraron que las películas infantiles representan estereotipos negativos de la obesidad.

En el estudio, publicado en la revista Pediatrics, se analizaron 31 películas y se encontró que en más del 84% de ellas se representaban estereotipos negativos asociados a personajes con sobrepeso u obesidad como:

Pereza

Poca inteligencia

Rasgos negativos en general

El estigma relacionado con el peso, como insultos verbales sobre el tamaño o el peso corporal, se observó en el 84% de las películas y el 30% de los segmentos.

Por otro lado, las 31 cintas incluyeron contenido que promueve la obesidad como la comida poco saludable en el 87% de los casos, el tamaño exagerado de las porciones en el 71% y el consumo de bebidas azucaradas en el 61%.

“Las películas infantiles contienen mucho contenido obesógeno y estigmatizante del peso. Estos mensajes no se muestran de forma aislada; más bien, suelen aparecer en pantalla varias veces a lo largo de toda la película”, remató el estudio.