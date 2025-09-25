GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) advirtió este miércoles sobre los riesgos de adquirir medicamentos en redes sociales, donde ciberdelincuentes ofrecen productos a bajo costo que pueden ser alterados, caducados o falsos.

La dependencia explicó que estos artículos no cuentan con garantías de origen, almacenamiento ni conservación, lo que puede provocar efectos adversos graves y complicaciones clínicas para quienes los consumen.

Medicamentos falsos en redes sociales

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, durante el monitoreo en plataformas digitales se ha detectado la venta ilícita de medicamentos que, en muchos casos, provienen de robos en el transporte o de instituciones públicas y hospitales.

Además, la SSPC detalló que algunos de estos productos son falsificados, mientras que otros ya cumplieron su fecha de caducidad, lo que incrementa los riesgos para la salud.

Recomendaciones

Para evitar fraudes y afectaciones médicas, la SSPC emitió una serie de recomendaciones:

No comprar medicamentos en redes sociales ni en vía pública.

Desconfiar de ofertas con precios demasiado bajos.

Comprar solo en sitios autorizados y debidamente establecidos.

Revisar número de lote y registro sanitario en el empaque.

Pedir factura y garantía del producto.

Recordar que la venta de fármacos controlados sin receta es un indicio de actividad ilegal.

Ser cautelosos con ofertas de productos “escasos” o de “venta limitada”.

Dónde denunciar

La SSPC invitó a la población a denunciar de manera segura y confidencial ante la Unidad de Policía Cibernética de cada entidad. En caso de desconocer el número de contacto, la dependencia puso a disposición el directorio de la Ciberguía, disponible en el portal oficial del Gobierno de México.

