GENERANDO AUDIO...

Anuncian medidas para prevenir dengue tras fuertes lluvias | Foto: Shutterstock

David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSA), presentó las acciones que tomará el Gobierno de México para evitar la propagación del dengue en los cinco estados afectados principalmente por las intensas lluvias del 6 al 9 de octubre que dejaron 64 fallecidos y 65 desaparecidos.

Cabe destacar que las lluvias provocan que las condiciones para la reproducción del mosquito transmisor de dengue se vuelvan favorables, según dijo el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) en 2023.

Estados en alerta por posible propagación de dengue tras lluvias

Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo son los estados que las diferentes instituciones sanitarias mexicanas están priorizando para evitar la propagación del dengue y otras enfermedades por las lluvias, según informó el secretario Kershenobich este lunes en la Conferencia Matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por esta razón, se hizo el despliegue de mil 188 elementos brigadistas a lo largo de las cinco entidades mencionadas:

103 elementos del personal federal

Mil 85 efectivos del personal estatal

En este sentido, se repartieron miembros de brigadas médicas, epidemiológicas, de vacunación y de protección contra riesgos sanitarios, entre otros profesionales de la salud según las necesidades de la entidad.

Anuncian vacunación y medidas contra el dengue

David Kershenobich también anunció la distribución de recursos de vacunación contra hepatitis A y B, así como las siguientes campañas en Veracruz:

Sarampión y rubéola

COVID-19

VSG

Influenza

Toxoide tetánico

Fuente: David Kershenobich, secretario de Salud

En cuanto a las medidas contra el dengue, se anunciaron las siguientes acciones:

Limpieza de áreas afectadas para eliminar lodo y basura

Termonebulización con equipos portátiles en las áreas en donde se registraron los HotSpot (centros identificados con dengue) previo al evento meteorológico

Ciclos de Nebulización Espacial en toda la localidad

Reinstalación de ovitrampas, para la medición de densidades de vector

Control larvario domiciliado

Fuente: David Kershenobich, secretario de Salud

“Estas acciones tendrán una duración de entre seis y ocho semanas, y se enfocarán en los municipios donde previamente habíamos identificado focos de riesgo”, explicó.

Cabe destacar que también se anunciaron refuerzos en hospitales de las zonas afectadas, principalmente en el estado de Veracruz; en Huauchinango, Poza Rica y Tuxpan.

¿Cuál es la relación entre las lluvias y esta enfermedad?

La humedad provocada por las lluvias, aunada a altas temperaturas, favorecen la reproducción de mosquitos que transmiten enfermedades como el dengue, de acuerdo con el CENAPRED.

“Esta especie de mosquito (Aedes aegypti) vive y se reproduce en agua estancada, donde la hembra deposita sus huevecillos”. CENAPRED

Cabe destacar que, en 2023, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud señaló que Veracruz era uno de los tres estados más impactados por esta enfermedad.

Actualmente, dicha entidad se vio impactada por lluvias intensas que podrían aumentar las condiciones para la proliferación del mosquito.

Todo lo que debes saber del dengue

El dengue es una infección viral transmitida por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos principalmente de la especie Aedes Aegypti y en menor grado de A. Albopictus, según CENAPRED.

Estos mosquitos también transmiten la fiebre chikungunya y el virus zika, de acuerdo con las autoridades mexicanas.

Los mosquitos necesitan depositar sus huevecillos en la pared de recipientes vacíos como botellas, tinacos, latas, floreros y llantas; estos huevecillos pueden durar hasta un año en un ambiente seco y con la primera lluvia o humedad surgen las larvas.

La infección de dengue causa síntomas gripales y en ocasiones evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal, llamado dengue grave.

Estos son los síntomas comunes de la enfermedad:

Fiebre de 40°C o mayor

Dolor de cabeza intenso

Dolor detrás de los globos oculares

Dolores musculares y articulares

Náuseas y vómito

Presencia de masas o bolitas en el cuello o axilas

Salpullido

“Si presentas alguno de los síntomas no te automediques y acude a un Centro de Salud”, alertó el CENAPRED hace casi dos años.

Recomendaciones para evitar la propagación de esta enfermedad

El CENAPRED también ofreció las siguientes recomendaciones para las poblaciones expuestas al mosquito que provoca el dengue:

Voltea cubetas, tambos, tinas o cualquier objeto en el que se pueda acumular agua

Compacta y deposita en la basura botellas, llantas, latas o trastes que ya no se utilizan porque pueden acumular agua

Lava con jabón y cepillo recipientes como tinacos, piletas, cubetas, floreros, bebederos de animales y cualquier recipiente que pueda servir para que se acumule agua

Limpia y cubre cada semana los recipientes donde se almacena agua para uso doméstico

Identifica y elimina criaderos de mosquitos dentro de casa

Cambia el agua de los floreros y bebederos de mascotas cada tercer día

Utiliza medidas de protección personal en el hogar como mosquiteros en las ventanas, uso de ropa de manga larga y de repelentes de insectos

Fuente: CENAPRED

Con corte a la Semana Epidemiológica 39 (del 21 al 27 de septiembre) se han registrado 5 mil 733 casos de dengue no grave, 4 mil 899 de dengue con signos de alarma y 391 de dengue grave, según el más reciente Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.