4 enfermedades relacionadas con tomar mucho refresco | Foto: Cuartoscuro

Un refresco de 600 mililitros contiene un equivalente de 12 o 15 cucharadas de azúcar, de acuerdo con David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSA). Por esta razón, también advirtió que el consumo excesivo de bebidas gaseosas está vinculado con el desarrollo de al menos cuatro enfermedades crónicas mortales.

Considerando que el mexicano consume un promedio de 166 refrescos al año, las autoridades federales preparan campañas preventivas desde la infancia, considerando que 4 de cada 10 infantes presentan sobrepeso u obesidad relacionado con el consumo de estos productos.

¿Tomas mucho refresco? Podrías desarrollar alguna de estas enfermedades

En Conferencia Matutina desde Palacio Nacional, el secretario Kershenobich aseguró que se atribuye uno de cada tres casos de diabetes mellitus al consumo de bebidas azucaradas como refrescos.

Asimismo, se atribuye uno de cada siete nuevos casos de enfermedades cardiovasculares en el país al consumo de gaseosas, de acuerdo con encuestas realizadas a 2.9 millones de individuos de 118 países.

El titular de la SSA consideró fundamental la implementación de medidas preventivas para evitar más casos de diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares por el consumo de refrescos en México, pues son enfermedades crónicas mortales.

“El año pasado se registraron alrededor de 190 mil muertes por enfermedades cardiovasculares, se constituyó en la primera causa de mortalidad. Alrededor de 110,000 muertes por diabetes mellitus”. David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSA)

4 enfermedades relacionadas con tomar mucho refresco | Fotos: Cuartoscuro

Sin embargo, el funcionario federal alertó que la muerte no es la única consecuencia grave por las enfermedades causadas por el consumo de refrescos, pues la calidad de vida también se reduce considerablemente.

“Pueden vivir hasta 10 años con discapacidad por su por las complicaciones que presentan y pierden hasta 10 años de vida por el consumo excesivo de este tipo de bebidas“, remató.

Otras enfermedades relacionadas con bebidas azucaradas

Aunque David Kershenobich reconoció que el consumo de refrescos no es el único factor que provoca estas enfermedades, sí es el más importante desde el punto de vista preventivo.

Asimismo, precisó que el factor en común que suele presentar el desarrollo de los siguientes cuatro padecimientos son el consumo abusivo de bebidas azucaradas:

Obesidad

Enfermedad cardiovascular, incluyendo hipertensión e infartos

Pie diabético, cuyas úlceras conducen a la amputación

Enfermedad renal crónica, en la que el paciente debe lavar su sangre en una hemodiálisis

Al respecto de las hemodiálisis provocadas por la enfermedad renal crónica, el secretario de Salud destacó que los pacientes que se someten a estos “lavados de sangre” en una máquina por casi 6 horas durante varios días a la semana aumentó dramáticamente de 2008 a 2019.

Por otro lado, también destacó que el exceso de azucar se acumula en la grasa abdominal y en el hígado, dando pie al hígado graso que, a su vez, puede conducir incluso a cirrosis.

¿Y tomar refrescos light ayuda en algo? No necesariamente, pues el consumo de dos refrescos light al día puede incrementar el riesgo de infarto o hemorragia cerebral, según datos ofrecidos por la SSA.

Finalmente, Kershenobich alertó que las bebidas light “desarrollan bacterias intestinales dañinas que producen alteraciones que son muy importantes en el desarrollo de complicaciones“.

Conoce mejor estas enfermedades crónicas

1. Diabetes

La diabetes es una enfermedad crónica caracterizada por mantener elevados los niveles de azúcar (glucosa) en sangre, esto, asociado a la deficiencia de insulina, afecta al corazón, ojos, riñones y sistema nervioso, según la SSA.

“Es una enfermedad que no respeta género, edad ni siquiera estatus social, muchas personas la padecen sin saberlo, incluso, ha llegado convertirse en una emergencia sanitaria”. SSA

La causa principal de la diabetes son los malos hábitos alimenticios llenos de azúcares refinadas, grasas saturadas y sodio, le sumamos a esto el sedentarismo, la obesidad y el factor genético.

Además, la SSA señala que existen tres tipos de diabetes:

Diabetes Tipo 1. Suele aparecer con mayor frecuencia en la juventud, afectando directamente al páncreas al producir poca o nada de insulina.

Suele aparecer con mayor frecuencia en la juventud, afectando directamente al páncreas al producir poca o nada de insulina. Diabetes Tipo 2. Es el tipo de diabetes más común, sucede cuando el cuerpo es incapaz de producir insulina y se acumula la glucosa en la sangre; representa la mayoría de los casos y se manifiesta generalmente en adultos, muchas veces con obesidad o hipertensión.

Es el tipo de diabetes más común, sucede cuando el cuerpo es incapaz de producir insulina y se acumula la glucosa en la sangre; representa la mayoría de los casos y se manifiesta generalmente en adultos, muchas veces con obesidad o hipertensión. Diabetes gestacional. Esta se presenta durante el embarazo a causa de los cambios que sufre el cuerpo propios en ese estado y suele darse en una etapa avanzada de la gestación, aunque normalmente desaparece tras dar a luz.

Fuente: Secretaría de Salud (SSA)

2. Obesidad

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la obesidad y el sobrepeso como la “acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud”.

Se utiliza el índice de masa corporal (IMC) para su medición, consiste en dividir el peso de una persona en kilogramos por el cuadrado de la talla en metros, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

“Quien registre un IMC igual o superior a 30 tiene obesidad y aquellas personas con un IMC igual o superior a 25, tiene sobrepeso”. SSA

La falta de activación física, el consumo elevado de productos de bajo valor nutricional y contenido alto de azúcar, grasa y sal, la comida rápida, así como la ingesta habitual de bebidas azucaradas, son los motivos principales de este problema de salud.

3. Enfermedades cardiovasculares

El padecimiento más común es la cardiopatía isquémica inducida por el cierre o estrechamiento de las arterias coronarias por placas de colesterol y coágulos, que puede provocar infarto agudo de miocardio, según la Secretaría de Salud.

También, se han observado más casos con:

Insuficiencia cardiaca

Enfermedad valvular

Daño cardiaco secundario a hipertensión arterial descontrolada

Fuente: Secretaría de Salud (SSA)

Algunos síntomas de las enfermedades cardiovasculares pueden incluir dolor de pecho, falta de aire, palpitaciones, sudoración, náuseas, vómito o desmayo. En algunos casos ocasionan muerte súbita.

4. Pie diabético

Una de las complicaciones más comunes de la diabetes es el pie diabético que, de acuerdo con la OMS, es la infección, ulceración y destrucción de tejidos profundos de la extremidad inferior.

El daño de los nervios de los pacientes con diabetes provoca una pérdida de la sensibilidad en los pies, lo que causa que no sienta una cortadura, ampolla o llaga. Estas lesiones pueden causar úlceras o infecciones y, en casos graves, hasta la amputación, según la SSA.

De acuerdo con los especialistas del sector salud, es posible evitar el pie diabético, siguiendo algunas medidas preventivas como:

Revisar y lavar los pies todos los días

Mantener la piel humectada

Limar callosidades suavemente para evitar lesiones

Cortar las uñas regularmente

Usar zapatos con calcetines

Proteger los pies del frío y calor

Fuente: Secretaría de Salud (SSA)

5. Enfermedad renal crónica

La enfermedad renal crónica es la pérdida permanente de las funciones de los riñones; este trastorno ocurre como consecuencia de diversas enfermedades crónicas no transmisibles, las más comunes son la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, según la Secretaría de Salud.

Al inicio de la enfermedad, los síntomas pueden confundirse con otros trastornos pero abarcan:

Pérdida de peso sin razón aparente

Fatiga

Malestar general

Dolor de cabeza

Náuseas

Fuente: Secretaría de Salud (SSA)

Cuando la enfermedad renal crónica se encuentra en etapas más avanzadas, se denomina insuficiencia renal crónica y es posible que sea necesario llevar a cabo diálisis, hemodiálisis o trasplante de riñón, confirman las autoridades mexicanas.

¿Por qué es importante reducir el consumo de refrescos desde la infancia?

David Kershenobich no solo señaló que México es uno de los países del mundo que más consumen refresco, sino que dio a conocer que cuatro de cada 10 niños padecen sobrepeso u obesidad por el consumo de estas bebidas.

“Siete de cada 10 niños y adolescentes mexicanos consumen diariamente a menudo un refresco e incluso con el desayuno y eso hace que cuatro de cada 10 niños y adolescentes mexicanos presenten sobrepeso y obesidad”. David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSA)

Además, mostró su preocupación con respecto a que las niñas y niños de México consumen más del 10% de su energía diaria en azúcares, que es lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Cuál es el problema? El daño generado por el consumo de bebidas azucaradas en la infancia no desaparece, sino que se acumula y se proyecta en el tiempo y da lugar a las enfermedades crónicas mortales descritas por el funcionario.