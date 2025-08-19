Alertan por Labubus falsos en EE. UU.: provocan riesgo de asfixia y muerte en niños pequeños

GENERANDO AUDIO...

Los Labubus se volvieron muy populares. Foto: Cuartoscuro/GettyImages

La venta de imitaciones de muñecos Labubu, también conocidos como “Lafufus“, podrían provocar un grave riesgo de asfixia y muerte para niños pequeños, de acuerdo con una advertencia a los consumidores por parte de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC, por sus siglas en inglés).

Según la CPSC, estas falsificaciones, disponibles tanto en formato de muñeco como en llavero, son lo suficientemente pequeñas para que un menor pueda introducirlas en la boca y obstruir sus vías respiratorias. Además, se han recibido reportes de que los Labubu falsos se rompen con facilidad, liberando piezas pequeñas que aumentan el peligro de asfixia.

“Estos muñecos Labubu falsos son peligrosos, ilegales y no tienen cabida en los hogares estadounidenses. Ningún padre debería tener que preguntarse si un juguete impedirá la respiración de su hijo”, señaló el presidente interino de la CPSC, Peter A. Feldman.

Operativos y decomisos en puertos de EE. UU.

Investigadores de la CPSC identificaron múltiples envíos provenientes de China con miles de unidades falsificadas. Tras confirmar la violación de regulaciones federales sobre juguetes con piezas pequeñas, se solicitó su incautación inmediata en puertos estadounidenses.

La comisión reiteró que la importación y venta de productos que no cumplen con las normas de seguridad está prohibida por la ley federal, y advirtió que continuará reforzando los controles en las aduanas para evitar que estos artículos lleguen a las familias.

¿Cómo identificar una falsificación de Labubu?

La CPSC pidió a los consumidores mantenerse atentos y seguir estas recomendaciones:

Desconfiar de los grandes descuentos : precios demasiado bajos suelen indicar falsificaciones

: precios demasiado bajos suelen indicar falsificaciones Revisar los sellos de autenticidad : los Labubu originales de Pop Mart cuentan con: Una calcomanía holográfica oficial Un código QR escaneable que redirige al sitio oficial de Pop Mart En ediciones recientes, un sello UV discreto en una de las patas

: los originales de cuentan con: Observar los detalles : las falsificaciones suelen tener colores demasiado brillantes o un número incorrecto de dientes (los auténticos tienen nueve).

: las falsificaciones suelen tener colores demasiado brillantes o un número incorrecto de dientes (los auténticos tienen nueve). Conocer a su vendedor : comprar solo en tiendas reconocidas o plataformas en línea confiables

: comprar solo en tiendas reconocidas o plataformas en línea confiables Verificar las etiquetas de seguridad: buscar advertencias de peligro de asfixia y certificaciones de organismos independientes

Proteger a los niños, prioridad

La CPSC subrayó que el objetivo es prevenir tragedias en los hogares y que los consumidores deben denunciar y evitar la compra de productos de imitación. “Proteja a sus hijos y compre solo a vendedores de confianza”, concluyó Feldman.