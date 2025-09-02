GENERANDO AUDIO...

Alimentos ricos en melatonina que necesita tu cuerpo. Foto: Shutterstock

La melatonina, conocida como la “hormona del sueño”, regula el reloj biológico y ayuda a conciliar el sueño de manera natural, pero aunque el cuerpo la produce de forma natural, también se pueden obtener a través de ciertos alimentos que, además, aportan nutrientes esenciales para nuestro organismo.

Dormir bien no solo permite que el cuerpo se recupere del desgaste diario, sino que también es clave para mantener un equilibrio emocional y un funcionamiento óptimo del cerebro, la falta de sueño afecta la concentración, la memoria y el estado de ánimo, además de incrementar el riesgo de enfermedades como la hipertensión, la diabetes y problemas cardiovasculares.

¿Qué alimentos son ricos en melatonina?

Según información de WebMD, algunos alimentos contienen melatonina de manera natural o promueven su producción gracias a su contenido de triptófano, un aminoácido precursor de esta hormona, incluirlos en tu dieta diaria puede ser un aliado para mejorar la calidad de tu descanso.

Frutos secos y semillas

Los pistaches y almendras destacan como fuentes naturales de melatonina, además de favorecer el sueño, aportan grasas saludables y proteínas, esenciales para mantener un corazón fuerte y un metabolismo activo.

Las semillas de calabaza y chía también ayudan a la producción de melatonina gracias a su contenido de triptófano y minerales como el magnesio.

Huevos y productos lácteos

Los huevos son una excelente fuente de melatonina y proteínas. Incluirlos en tu desayuno o cena ligera puede mejorar la regulación del sueño, por su parte, la leche y el yogur griego contienen melatonina y triptófano, lo que los convierte en un snack nocturno ideal.

Preparar un tazón de avena con leche y unas cerezas puede ser una manera deliciosa de favorecer el descanso.

Cereales y avena

La avena y otros cereales integrales contienen melatonina y fibra, lo que ayuda a sentirse saciado y a mantener un sueño más reparador, tomarlos como desayuno o cena ligera puede ser útil para quienes buscan mejorar sus hábitos de sueño de manera natural.

Frutas que ayudan a dormir

Las cerezas ácidas, conocidas como tart cherries, son una de las frutas con mayor contenido de melatonina, estudios indican que consumir jugo de cereza ácida puede elevar los niveles de melatonina en el cuerpo, favoreciendo un sueño más profundo y continuo.

Otros alimentos como el plátano, kiwi y aguacate aportan triptófano, magnesio y antioxidantes, todos aliados para un descanso reparador.

Alimentos ricos en triptófano

El triptófano es un aminoácido que el cuerpo utiliza para producir melatonina y serotonina, la hormona del bienestar. Alimentos como pavo, queso, mantequilla de maní, yogurt y semillas son ideales para incluir en la dieta si se busca favorecer el sueño de manera natural.

Una combinación de carbohidratos con proteína ligera, como galletas integrales con mantequilla de cacahuate, puede ayudar a aumentar el triptófano circulante y preparar el cuerpo para descansar.

Consejos prácticos

Prioriza alimentos naturales ricos en melatonina como pistaches, cerezas ácidas, huevos, avena y yogur griego.

Incluye fuentes de triptófano en tus comidas y snacks nocturnos.

Evita comidas pesadas, cafeína después del mediodía y cenas muy condimentadas.

Considera incorporar aguacate o frutos secos en tus cenas para mejorar la calidad del sueño.

Incorporar estos alimentos en tu dieta diaria no solo contribuye a un mejor descanso, sino que también aporta nutrientes esenciales para la salud general.

Combinar una alimentación equilibrada con buenos hábitos de sueño es la clave para que tu cuerpo funcione al máximo cada día.