Alisado permanente: ¡Cuidado! Hay riesgos a la salud de hacerlo con derivados del formol

El cabello es parte de la personalidad de mujeres y hombres que buscan, por muchos medios, tener una cabellera de ensueño. Sin embargo, para lograrlo, se someten a diferentes tratamientos, como el alisado permanente, que, de acuerdo con especialistas, puede causar daños a la salud, pues pueden tener derivados del formol.

El procedimiento consiste en aplicar la sustancia alisante, el cabello es planchado para sellar la solución, pero el vapor que se libera puede generar irritación en mucosas.

La razón es que la mayoría de los productos que se emplean en los alisados permanentes contienen formaldehído, en porcentajes por encima de lo permitido.

“El formaldehído es una sustancia que es un derivado del formol, su principal uso estético es en el cabello. Produce en el cabello una desnaturalización de las proteínas del cabello, lo cual hace que el cabello se alise y deje de ser chino; lo permitido máximo es del 0.2, tiene que ser el porcentaje y para que estos alisantes funcionen, el porcentaje que tienen está entre el 10 y el 15%, lo cual no está permitido y no es correcto”.

Dependiendo de la frecuencia en la aplicación y de la sensibilidad de cada persona, puede causar reacciones alérgicas, explica la dermatóloga Llergo.

Incluso, el uso prolongado en altas concentraciones de estas sustancias se ha asociado a algunos tipos de cáncer.

“Se asocia a cáncer de garganta, incluso cáncer en las vías respiratorias superiores, pulmonares, leucemia y bueno, básicamente son los tipos de cáncer con los que se relaciona, obviamente, como todo en la medicina: a mayor exposición, mayor riesgo, y hay gente en la que influyen factores genéticos, y que puede estar muy expuesta y no desarrollarlo, y hay gente que, con poquita exposición, puede desarrollar este tipo de problemas. Básicamente, con dos alaciados por año, pues no sería tan grave el riesgo, pero lo mejor es evitarlos”.

Si se está pensando en recurrir a estos métodos, es importante preguntar si el producto contiene formaldehído.

“Preguntarle a tu esteticista, a la persona que se encargue de tu cabello, si el producto tiene formol o formaldehído, y si te dice que no, los otros nombres, que es lo mismo que con los que se puede llamar el formaldehído, si lees que tiene Glicol de Metileno es lo mismo, Formalin, Óxido de Metileno, Paraforma, Aldehido Formico, Metanol, Oxometano, algo que se llama CAS 50-00-0 y Ácido Timonacico. Entonces, si tú lees alguno de estos nombres en la fórmula que dice ahí de cómo está compuesto, lo ideal es que no lo hagas. Ya existen otros métodos que no son tan efectivos ni tan duraderos, pero que sí son más seguros con la salud y que sí están aprobadas por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos, dependencia del Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos)”.

Lizbeth Corte Casarreal, dermatóloga