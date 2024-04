Altas temperaturas pueden influir en el estado de ánimo, incluyendo conductas “agresivas”

Las altas temperaturas pueden afectar la salud de las personas.

Los primeros meses del 2024 han estado marcados por altas temperaturas en diversas zonas del país. Según un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el calor puede afectar al ser humano y sus dinámicas sociales.

Mario Alberto Arias García, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, explicó que a pesar de que inicialmente la temperatura y el cambio conductual parecían no tener relación entre sí, “estudios basados en evidencia demuestran que sí: las altas temperaturas pueden modular regiones cerebrales encargadas de regular el estado de ánimo, incluyendo las conductas agresivas y depresivas”.

Un ejemplo reciente de estas investigaciones fue difundido en 2023 por el Yale Journal of Biology and Medicine, el cual reveló que “el riesgo general de muerte por agresión aumenta un 1.4 % por cada ° C de aumento en la temperatura ambiente, especialmente en hombres, adolescentes y personas con menor nivel educativo.

“El estrés por calor puede incrementar la irritabilidad y el comportamiento agresivo al afectar los procesos cognitivos y la actividad de neurotransmisores en el cerebro”. “Asociación positiva de la agresión con la temperatura ambiente”, estudio de 2023

También añadió: “En climas más cálidos, puede haber un aumento de delincuentes motivados y objetivos adecuados, como personas que pasan tiempo al aire libre, lo que puede llevar a un incremento de los conflictos interpersonales y la agresión.

¿Qué pasa en el cerebro cuando la temperatura se incrementa?

Arias García destacó que cuando la temperatura se incrementa, se modula la funcionalidad del hipotálamo, el cual se divide en dos partes:

La dorsal, encargada de la sensación de temperatura.

La ventral, que regula las emociones, especialmente de la conducta agresiva.

“Hay estudios estadísticos y epidemiológicos que muestran un incremento tanto en eventos depresivos, suicidas e intentos de suicidio, así como en agresiones, cuando la temperatura aumenta en distintas regiones del mundo Mario Alberto Arias García, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM

Investigaciones más detalladas han encontrado que incluso una alza de un grado puede generar un aumento de hasta el 2% en los suicidios y hasta el 5 % en la tasa de violencia”, argumentó el universitario.

Señales que no debes perder de vista ante los cambios que pueden generar las altas temperaturas

“Debemos estar más atentos a nuestro estado de ánimo durante las estaciones que tengan altas o bajas temperaturas y actuar en consecuencia, para prevenir conflictos sociales y afectaciones del estado de ánimo”, comentó el doctor en Neurociencias.

Algunas señales que pueden indicar una afectación del estado de ánimo y riesgo de presentar alteraciones en la conducta son el estrés y la ansiedad.

“Empezamos a sentir malestar e incomodidad”, señaló Arias García. Una de las más comunes es la alteración del sueño, que puede afectar la atención y la memoria.

El especialista aconsejó: “En la medida de lo posible, permanecer bajo la sombra, utilizar ropa ligera que permita regular la temperatura, preferiblemente de colores claros, mantenerse bien hidratado, consumir frutas y verduras y evitar estar expuestos al calor en las horas pico, así como el consumo de alcohol, ya que incrementa el riesgo de la manifestación de conductas violentas”.

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, hasta el momento la temperatura media mundial ha ido a la alza en 1.1 ºC por encima de los niveles preindustriales.

Copernicus, el servicio de vigilancia climática de la Unión Europea, reveló que “marzo de 2024 fue el más cálido en el ámbito mundial que cualquier marzo anterior que se tenga registrado, con una temperatura promedio del aire en la superficie ERA5 de 14.14 °C, 0.73 °C por encima del promedio de ese mes de 1991-2020 y 0.10 °C arriba del máximo anterior establecido en marzo de 2016”.

Y subrayó que “éste es el décimo mes consecutivo más cálido registrado para el respectivo mes del año”.