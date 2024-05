Amor no correspondido: ¿cómo superarlo?, según la UNAM

Ve los consejos para superar un amor no correspondido. | Foto: Shutterstock.

Cuando una persona se enamora de alguien es natural que se piense que el sentimiento debe ser recíproco. Sin embargo, esto no ocurre así en la mayoría de las veces. A pesar de ello, lo cierto es que este tipo de situaciones forman parte de las experiencias de vida de todas las personas, ya que, nadie está exento de vivir un amor no correspondido, asegura una especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Pero, ¿cómo superar un amor no correspondido?

Para contestar esta pregunta, la profesora de la Facultad Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, Stephanie Bouquet Escobedo ofrece algunos consejos basados en el conocimiento de la investigadora Kristin Neff, que pueden ayudar a transitar esta etapa:

Tolerar el dolor: es necesario que aprender a convivir con las emociones incómodas porque esto se vuelve un antídoto para posteriores casos.

es necesario que aprender a convivir con las emociones incómodas porque esto se vuelve un antídoto para posteriores casos. Autocompasión: tiene que ver con un aspecto de autoconocimiento (aceptar que estoy sufriendo y darme tiempo de sanar).

tiene que ver con un aspecto de autoconocimiento (aceptar que estoy sufriendo y darme tiempo de sanar). Buscar la humanidad compartida: encontrar otras personas sufren lo mismo para comprender que “no soy el único” y que un amor no correspondido va más allá de razones que no están al alcance de uno mismo.

encontrar otras personas sufren lo mismo para comprender que “no soy el único” y que un va más allá de razones que no están al alcance de uno mismo. Aceptar el “no” como respuesta: evitar el contacto con la persona y respetar su decisión.

evitar el contacto con la persona y respetar su decisión. Practicar la bondad: tener actos buenos para uno mismo, como regalarse cosas o comprar objetos que se necesitan. Tratarse con amabilidad y darse autocuidado físico y emocional.

tener actos buenos para uno mismo, como regalarse cosas o comprar objetos que se necesitan. Tratarse con amabilidad y darse autocuidado físico y emocional. Entender que es lo mejor: es preferible que el otro hable con la verdad a que dé un amor que a la larga causará infelicidad

No obstante, la universitaria destacó que en dado caso de que todo lo anterior no sirva, será necesaria la intervención de un experto en psicología cognitivo-conductual, quien será un acompañante para que la persona pueda encausarse nuevamente y tenga las herramientas suficientes para establecer relaciones amorosas, sanas y recíprocas.

¿Qué es un amor no correspondido?

La experta señala que el amor no correspondido se produce cuando alguien se enamora de una persona que no comparte el mismo sentimiento de forma recíproca.

Esto es contrario a lo que, dice la experta, usualmente se piensa sobre el amor no correspondido y que se confunde con aquellas situaciones donde al estar en una relación, una de las partes no se siente satisfecha emocionalmente con lo que recibe del otro.

Sentimientos que se presentan al vivir un amor no correspondido

De acuerdo con la Bouquet Escobedo, entre los sentimientos que se pueden presentar al vivir un amor no correspondido, están:

Desconexión social

Sentir que la posibilidad de ser felices es nula

Agotamiento

Tristeza

Frustración

Desesperación

También es posible, según la especialista, que las personas tengan sentimientos que los hagan sentir rechazados y castigados.

Otras consecuencias emocionales del amor no correspondido

La experta indicó que el amor no correspondido, que suele tener mayores efectos en la adolescencia, no sólo desencadena sentimientos incómodos, sino también genera una etapa de confusión que provoca que nuestro cerebro se obsesione en hacerse preguntas con respecto a si hicimos lo suficiente, qué sucedió para que la otra persona me rechazara e incluso entramos en una etapa mayor de prejuicios negativos hacia nosotros mismos.

“Del entusiasmo pasamos a un escenario donde entran muchas cuestiones que tienen que ver mucho con las creencias que tenemos. Comenzamos a sentir que no somos atractivos, que nos vamos a quedar solos, que tenemos muchos defectos. Entramos en una etapa de rumia constante donde nuestros pensamientos nos suelen jugar en contra y le tratamos de buscar respuesta a todo”. Stephanie Bouquet Escobedo, especialista de la UNAM

Además, el amor no correspondido puede ocasionar que las personas quienes sufren este tipo de situaciones eviten relaciones serias y profundas y adquieran un comportamiento de antidependencia, de forma que no se pueda correr el riesgo de establecer un tipo de relación importante.

Duelo por amores no correspondidos

Según la experta, al vivir un amor no correspondido las personas suelen presentar una falta de motivación y apatía hacia cosas que antes disfrutaban, es decir, entran en duelo.

El duelo por un amor no correspondido se debe a que “aunque nunca ocurrió nada con esa persona especial, hay una pérdida relacionada con nuestros deseos y anhelos vinculados a una posible relación con ésta y la idealización misma que construimos de ella, se cae”.

Durante ese duelo, se presentan tres etapas:

Negación Negociación (ira o enojo) Aceptación

La primera de ellas se enfoca en una etapa de negación, que suele ser muy difícil de transitar porque “hacemos todo lo posible para mantenernos al lado de la persona y nos damos motivos para tratar de seguir ahí”.

No obstante, esta fase es un “arma de doble filo”, ya que, incluso puede abrir la puerta a un acoso constante donde ya no tenga nada que ver la parte sentimental, sino que haya más un enfoque de pertenencia.

En la segunda fase, la negación, ira o enojo será una constante. En esta etapa, se experimentan emociones incómodas alrededor de uno mismo, la otra persona y la relación que se había esperado formar.

“Pero también nos enfrasca en una evaluación continua sobre mí, mis características y en lo que fallé para no ser elegido o elegida. De igual manera me someto a una situación de exploración para ver si puedo o no ser una buena pareja”. Stephanie Bouquet Escobedo, especialista de la UNAM

Después de esto, “llegamos a la etapa de negociación donde nos vamos recuperando y procesando el rechazo, incluso se podría decir que obtenemos una mejor resistencia a este y vamos desarrollando ciertas habilidades que nos ayuden a asimilarlo de forma más sencilla”, explica la académica.